نصر حسين داي ورائد القبة واتحاد الحراش بحاجة إلى إنعاش؟

الرابطة الوطنية "هواة" تدق ناقوس الخطر بالنسبة للفرق العاصمية

دقت الرابطة الوطنية لكرة القدم “هواة”، ناقوس الخطر الذي يهدد فرق عريقة في العاصمة تنتمي لبطولة القسم الوطني الثاني، التي أصبحت مهددة بأن تلقى نفس مصير أولمبي العناصر الذي تدهورت أحواله منذ سنوات وأصبح يقبع في البطولات الدنيا، بعدما أن كان أحد الفرق المميزة خاصة في القسم الثاني وصنع أسماء لاعبين كبار برزوا في كرة القدم الجزائرية .

وحسب موقع الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة فإن المدارس الكروية العريقة في العاصمة التي قدمت للجزائر نجوما كبار في كرة القدم، حتى هناك من وصل إلى العالمية، على غرار نصر حسين داي ورائد القبة واتحاد الحراش، تعاني من مشاكل كبيرة بسبب نقص مصادر التمويل أو انعدامها في بعض الأحيان، وهي تعتمد فقط على أموال رؤسائها الذين يتكفلون بالمصاريف من أموالهم الخاصة.

وقدمت الرابطة تشخيصا وجيزا لوضعية كل فريق من هذه الفرق بداية من نصر حسين داي الذي يوجد في وضع حرج وهو يسارع من أجل تغيير وضعيته من فريق محترف إلى فريق هاوي، من أجل الاستفادة من إعانات الدولة، خاصة أن حساباته المالية محجوز عليها بسبب الديون المتراكمة عليه. وهو يعيش حاليا بالأموال الخاصة لرئيس الفريق إلا أن هذا الوضع ليس دائما. واستدلت الرابطة ب الوضعية الخطيرة التي تعيشها الفئات الشبانية على غرار فريق أقل من 19 عاما الذي لم يتمكن من التنقل إلى سطيف لمواجهة الوفاق قبل أسابيع بسبب مشكلة المصاريف.

ونفس الوضعية يعرفها فريق اتحاد الحراش الذي يسير بأموال رئيسه في انتظار ضخ أموال الدعم من السلطات العمومية، بعد أن تحول من فريق محترف إلى فريق هاوي يخضع لقوانين فرق الهواة في تسييره. أما رائد القبة فهو يعيش في ظروف أصعب بسبب مشاكل التسيير حتى إنه كان مهدد بعدم المشاركة في بطولة هذا الموسم لولا تدخل البلدية التي أنقذت الفريق من الضياع وتكفلت في آخر لحظة بدفع اشتراكات الفريق من اجل تأهيله للمشاركة في البطولة. وأشارت الرابطة إلى أن فرق الفئات الشبانية تحت 18 و19 عاما عجزت في مناسبتين التنقل إلى الشلف وواد سلي لمواجهة الفريقين وخسرت المباراتين على البساط.