نصف التشكيلة الأساسية لِبلماضي تغيّرت

أزاح النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء الثلاثاء السّتار، عن التشكيلة الأساسية لـ “الخضر” في مواجهة موريتانيا.

وجلب بلماضي خمسة لاعبين جدد وأشركهم أساسيين، وهم: المدافع محمد الأمين توغاي، ومتوسّطا الميدان هشام بوداوي وحسام عوّار، والمهاجمان آدم الوناس ومحمد الأمين عمّورة.

وبدا وأن بلماضي أجرى تغييرات على التشكيلة الأساسية بِنسبة تكاد تقترب من 50%.

وغاب الجناح رياض محرز الذي أثار جدلا كبيرا بِسبب تراجع مستواه الفني، حيث أجلسه النّاخب الوطني في دكّة البدلاء احتياطيا.

ومنح المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” المدافع عيسى ماندي شارة القائد.