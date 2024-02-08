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اقتصاد

نصف السمك الجزائري سيُنتج عبر تربية المائيات في 2030

الشروق أونلاين
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نصف السمك الجزائري سيُنتج عبر تربية المائيات في 2030
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تسويق منتجات تربية المائيات

 أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني يوم الخميس بوهران، سعي قطاعه إلى تحقيق إنتاج سنوي يعادل 200 ألف طن من السمك مع آفاق 2030.

وقال بداني في تصريح لوسائل الإعلام، على هامش إشرافه على مراسم افتتاح الطبعة الـ9 للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات، إن 50 بالمئة من هذه الكمية ستكون عن طريق تربية المائيات.

وجاء في حديث الوزير:”تسعى الوزارة إلى تحقيق إنتاج 200 ألف طن من السمك سنويا مع آفاق 2030. منها 50 بالمائة تخصّ الصيد البحري. والنسبة الأخرى تتعلق بتربية المائيات”.

وتابع الوزير بأن مصالحه تطمح إلى “تحقيق إنتاج سنوي يعادل 40 ألف طن من السمك في مجال تربية المائيات (في مياه البحر) مع حلول عام 2030. مع العلم أنه يقدر حاليا بـ 7 آلاف طن”.

إلى جانب إنتاج 60 ألف طن من السمك عن طريق تربية المائيات في المياه العذبة، في نفس الفترة. خصوصا ما تعلق بسمك البلطي الأحمر (تيلابيا)”، يضيف الوزير.

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