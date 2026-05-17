نصف المصابين بارتفاع ضغط الدم في الجزائر يجهلون مرضهم

دعوا للتشخيص المبكر نظرا لمخاطره الصحية الصامتة... مختصون:

دعا مختصون بالمركز الاستشفائي الجامعي “حساني اسعد” ببني مسوس، الأحد، بالجزائر العاصمة، إلى تكثيف حملات التوعية والتحسيس بأهمية التشخيص المبكر لارتفاع ضغط الدم الشرياني، بالنظر إلى مخاطره الصحية الصامتة ومضاعفاته الخطيرة على القلب والكلى والدماغ.

وأكد المتدخلون خلال لقاء علمي نظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، المصادف لـ17 ماي، أن هذا المرض يتطلب تكفلا متعدد التخصصات بسبب ارتباطه بعدة أمراض مزمنة، على غرار داء السكري والسمنة واضطرابات الغدد الصماء.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس مصلحة أمراض القلب بمستشفى بني مسوس، البروفيسور محمد شطيبي، أن دراسة أنجزها المعهد الوطني للصحة العمومية أظهرت أن شخصا واحدا من بين اثنين يجهل إصابته بارتفاع ضغط الدم، باعتباره “مرضا صامتا” لا تظهر أعراضه في مراحل مبكرة، فيما يقوم مريض واحد فقط من أصل أربعة بمراقبة ضغطه الدموي بانتظام.

وأرجع المختص ارتفاع عدد الإصابات إلى عدة عوامل مرتبطة بنمط الحياة، من بينها قلة النشاط البدني والتدخين والسمنة والنظام الغذائي غير الصحي، داعيا إلى ضرورة إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية الدورية، مع تشجيع المرضى على ممارسة الرياضة والتقليل من استهلاك الملح والسكر.

من جهته، أكد الدكتور ياسين بوشبوط، من مصلحة داء السكري بذات المستشفى، أن ارتفاع ضغط الدم وداء السكري يشكلان معا تهديدا حقيقيا لصحة المصاب، ما يستوجب الكشف المبكر لتفادي المضاعفات الخطيرة.

كما أبرزت الدكتورة صبرينة علان، العلاقة الوثيقة بين السمنة وارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أن السمنة ترفع احتمال الإصابة بهذا المرض بخمس مرات مقارنة بالأشخاص ذوي الوزن الطبيعي.

وفي السياق ذاته، تطرق الدكتور محمد العايب، المختص في أمراض الكلى، إلى تأثير ارتفاع ضغط الدم وداء السكري من النوع الثاني على وظائف الكلى، محذرا من أن تطور المرض قد يؤدي مع مرور الوقت إلى القصور الكلوي والحاجة إلى تصفية الدم.

بدورها، حذرت الدكتورة جازية الهادف من العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم واضطرابات التنفس أثناء النوم، والتي قد تتسبب في مضاعفات خطيرة، من بينها أزمات شرايين الدماغ لدى بعض المرضى.

وأجمع المشاركون في ختام اللقاء على أهمية تعزيز التوعية الصحية والتكوين الطبي المتواصل من أجل تحسين التشخيص المبكر والتكفل الفعال بمرضى ارتفاع ضغط الدم الشرياني.