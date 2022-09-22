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نصف جمهور مباراة الجزائر – غينيا نساء

الشروق أونلاين
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نصف جمهور مباراة الجزائر – غينيا نساء
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تم بيع قرابة نصف تذاكر مباراة الجزائر- غينيا للنساء من إجمالي 36 ألف تذكرة اقتنيت عبر المنصة الالكترونية “تذكرتي”.

وتم في ظرف 41 ساعة بيع 36.100 تذكرة متعلقة بمباراة المنتخب الوطني ضد الفريق الغيني أزيد من 40 بالمائ منها اقتنتها نساء، ولا تزال 2900 تذكرة معروضة للبيع.

وانطلقت الثلاثاء عبر المنصة الرقمية تذكرتي ‘ tadkirati.mjs.gov.dz ‘ عملية بيع التذاكر الخاصة بالمباراة الودية بين المنتخب الجزائري و نظيره الغيني المقررة يوم الجمعة المقبل على الساعة 20:00 بملعب ميلود هدفي بوهران , وذلك الى غاية يوم الجمعة 23 سبتمبر على الساعة الثانية عشر زوالا   12:00

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