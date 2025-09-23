نصف ساعة مشي ومكالمة ترامب.. شرطي أمريكي يهين ماكرون!

أهان شرطي أمريكي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بطريقة غير متوقعة، حيث دفعه إلى المشي نصف ساعة في شوارع نيويورك بسبب ترمب، ما أثار موجة من التعليقات على الساحة الدولية حول البروتوكولات الدبلوماسية وحدود التصرفات الفردية.

يظهر في المقطع المصور الذي تم تداوله على نطاق واسع، الشرطي وهو يوقف سيارة ماكرون، الذي زار واشنطن لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، لحين مرور موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت تقارير إخبارية إن الشرطة الأمريكية أوقفت ماكرون في شارع مغلق، حيث أبلغوه قائلين: “أعتذر سيادة الرئيس، كل شيء مغلق الآن”، مشيرين إلى اقتراب الموكب الرئاسي.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رفضه لهذا الموقف المحرج، وفي محاولة لتخفيف التوتر اتصل بنظيره الأمريكي قائلاً: “تخيل ماذا؟ أنا الآن أنتظر في الشارع لأن كل شيء مغلق من أجلك”، قبل أن يبتسم ويواصل السير على الأقدام في الشارع، حيث التقط بعض الصور مع المواطنين الحاضرين.

وأثار الموقف جدلا واسعا، حيث اعتبره كثيرون إهانة لماكرون، باعتباره كان مدعوًا لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان عن اعتراف بلاده بدولة فلسطين، فيما ارتأى آخرون أن مواقف ترامب مع ماكرون دائمًا متنافرة، وحدث أن أهانه قبل ذلك، كما أهان عديد الرؤساء.