-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

نصف ضحايا الغرق من القُصَّر.. وزارة الداخلية تحذّر

محمد فاسي
  • 505
  • 0
نصف ضحايا الغرق من القُصَّر.. وزارة الداخلية تحذّر
أرشيف
حالة غرق

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم في مراقبة أبنائهم القصر، لتفادي ارتيادهم أماكن السباحة الممنوعة، وذلك في إطار جهودها لحماية الأرواح خلال موسم الاصطياف.

وأوضحت الوزارة في منشور توعوي السبت، نشر عبر صفحتها الرسمية تحت عنوان “لا تغامروا بحياتكم”، أن 50 بالمائة من ضحايا الغرق هم من فئة القصر، مؤكدة أن تجنب ارتياد الشواطئ غير المحروسة والمجمعات المائية يُعد خطوة أساسية للوقاية من هذه الحوادث المأساوية.

وتحت وسم “أبناؤنا مسؤوليتنا”، شددت الداخلية على أن الحرص على مراقبة الأبناء خلال فترات الاستجمام لا يُعدّ خيارًا بل ضرورة تمليها مسؤولية الحفاظ على سلامتهم، داعية الأولياء إلى مضاعفة الانتباه والتوعية لتفادي تكرار المآسي المرتبطة بحوادث الغرق.

مقالات ذات صلة
مناورة فرنسية جديدة لحماية لغة “موليير” في الجزائر

مناورة فرنسية جديدة لحماية لغة “موليير” في الجزائر

الهلال الأحمر الجزائري يستهدف تكوين الشباب والطلبة

الهلال الأحمر الجزائري يستهدف تكوين الشباب والطلبة

3 وفيات و41 جريحا في حادث اصطدام حافلتين بقسنطينة

3 وفيات و41 جريحا في حادث اصطدام حافلتين بقسنطينة

هذه شروط وامتيازات الالتحاق بنخبة الجيش

هذه شروط وامتيازات الالتحاق بنخبة الجيش

سلطة ضبط السمعي البصري: حماية صورة الطفل واحترام المعلّمين واجب قانوني وأخلاقي لا يقبل التهاون

سلطة ضبط السمعي البصري: حماية صورة الطفل واحترام المعلّمين واجب قانوني وأخلاقي لا يقبل التهاون

وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي ناصر طير

وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي ناصر طير

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد