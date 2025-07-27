نصف ضحايا الغرق من القُصَّر.. وزارة الداخلية تحذّر

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم في مراقبة أبنائهم القصر، لتفادي ارتيادهم أماكن السباحة الممنوعة، وذلك في إطار جهودها لحماية الأرواح خلال موسم الاصطياف.

وأوضحت الوزارة في منشور توعوي السبت، نشر عبر صفحتها الرسمية تحت عنوان “لا تغامروا بحياتكم”، أن 50 بالمائة من ضحايا الغرق هم من فئة القصر، مؤكدة أن تجنب ارتياد الشواطئ غير المحروسة والمجمعات المائية يُعد خطوة أساسية للوقاية من هذه الحوادث المأساوية.

وتحت وسم “أبناؤنا مسؤوليتنا”، شددت الداخلية على أن الحرص على مراقبة الأبناء خلال فترات الاستجمام لا يُعدّ خيارًا بل ضرورة تمليها مسؤولية الحفاظ على سلامتهم، داعية الأولياء إلى مضاعفة الانتباه والتوعية لتفادي تكرار المآسي المرتبطة بحوادث الغرق.