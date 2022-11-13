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الجزائر

نصف كمية مياه الشرب بالجزائر العاصمة مصدرها محطات التحلية

الشروق أونلاين
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نصف كمية مياه الشرب بالجزائر العاصمة مصدرها محطات التحلية
ح.م

يتحصل سكان الجزائر العاصمة على ما يقارب نصف كمية مياه الشرب من محطات التحلية، حسب ما كشفه المفتش العام للري.

وخلال استضافته ببرنامج الشروق مورنينغ قال عمر بوقرة إن 47 بالمئة من المياه الموزعة للشرب في العاصمة تأتي عن طريق تحلية مياه البحر.

وأوضح المتحدث ذاته أن مياه التحلية تشترك بنسبة 17 بالمئة من المياه الموزعة للشرب على المستوى الوطني، كاشفا عن عمل مصالحه إلى بلوغ نسبة 42 بالمئة خلال سنتي 2024-2025 و60 بالمئة في آفاق سنة 2030.

وأكد ضيف المورنينغ أن الولايات الغربية هي أكبر المستفيدين من مياه التحلية لتمركز أغلب المحطات بهذه الجهة والتي توفر أكثر من 50 بالمئة من النسبة العامة.

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