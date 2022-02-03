نصف مليون جزائرية تلد عن طريق القيصرية.. وزارة الصحة تفتح تحقيقا

فتحت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تحقيقا بشأن الارتفاع الملحوظ في الولادة عن طريق القيصرية، والتي وصلت نحو نصف مليون عملية سنويا.

وبحسب ما أفادت صحيفة المساء العمومية فإن معدل الولادات القيصرية بالجزائر تجاوز بكثير النسبة المعترف بها من منظمة الصحة العالمية، والتي تقدر بـ15 في المائة.

وأضافت أن الوزارة فتحت تحقيقا في “ظاهرة القيصريات، التي تحوّلت من نشاط طبي إلى نشاط تجاري يحقق مداخيلا هامة في القطاع الخاص”.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة فإن عدد العمليات القيصرية التي تخضع لها الجزائريات بلغت أكثر من 490 ألف عملية من أصل مليون و200 ألف ولادة مسجلة سنويا، أي ما يعادل نسبة 45 بالمائة من مجمل عمليات الولادة.

وتشير ذات الإحصائيات إلى أن معظم العمليات القيصرية تجري في القطاع الخاص، وهو ما يستدعي التحقيق للوقوف على الأسباب.

في ذات السياق أكدت، عضو النقابة الوطنية للقابلات الجزائريات والفيدرالية الوطنية لعمال الصحة، نعيمة رباعي، للمساء، أن نسبة الولادات القيصرية تزيد عن 50 في المائة من مجمل الولادات المسجلة في الجزائر.

وأضافت أن القطاع العام يستنفذ كل الطرق من أجل الولادة الطبيعية قبل اللجوء إلى العملية القيصرية، مشيرة أن الارتفاع مسجل في القطاع الخاص والسبب حسبها يرجع لعدم رغبة الحوامل في تحمل آلام المخاض.