نصف مليون عائلة ستستفيد من السكنات بمناسبة عيد الاستقلال

العملية تعد الأكبر من نوعها وتنطلق الأحد

أعلنت وزارة السكن عن الشروع في توزيع 100 ألف وحدة سكنية تستفيد منها قرابة النصف مليون عائلة، بداية من الأحد، وهذا بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال المصادفة لـ 5 جويلية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنه لأول مرة في الجزائر يتم توزيع هذا العدد من السكنات، حيث من المقرر أن تستفيد نصف مليون عائلة من السكن.

وأوضحت الجهة ذاتها أن توزيع السكنات سيمس 53 ولاية بداية من الأحد، وسيشرف على العملية الولاة.

وأشارت إلى أنه سيتم توزيع 58 ألف سكن بصيغة عدل و17 ألف سكن بصيغة الايجاري العمومي، بالإضافة إلى 11 ألف سكن ريفي و4 آلاف سكن بصيغة الترقوي العمومي.