نصف مليون منتقل إلى الثانوي و300 ألف راسب في “البيام”

الوزارة تعتمد "نظام الإنقاذ" للسنة الثالثة على التوالي

أفرجت وزارة التربية الوطنية، مساء الأحد، عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط لهذه الدورة، إذ أعلنت عن اعتمادها “لنظام الإنقاذ” للسنة الثالثة على التوالي، والتخفيض في معدل النجاح في الشهادة إلى 9.50 من 20 بدل المعدل 10 من 20، رغم انتهاء جائحة كورونا وعدم وجود مبررات موضوعية بيداغوجية تربوية أو صحية تدفع لاتخاذ مثل هذا القرار.

وتم تسجيل نسبة نجاح وطنية قدرت بـ60.97 بالمائة، مقابل نسبة رسوب بلغت 39.03 بالمائة، إذ سيتم منح فئة الراسبين الفرصة لإعادة الإدماج في أقسام الرابعة متوسط بشكل طبيعي، لأجل حمايتهم من التسرب المدرسي وكذا لإنقاذهم من الشارع، تنفيذا لقوانين الجمهورية سارية المفعول، والتي تمنحهم الحق في الإعادة.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة الوصية، بأن عدد الناجحين المتمدرسين في امتحان شهادة التعليم المتوسط لهذه الدورة، التي أجريت في الفترة بين 5 و7 جوان 2023، قد بلغ 476760 ناجح موزعين عبر كافة التراب الوطني من أصل 781960 ممتحن حاضر.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المسجلين لامتحان شهادة التعليم المتوسط قد بلغ 788703 تلميذ، في مقابل تغيب 6743 ممتحن لأسباب تبقى مجهولة، في حين بلغ عدد الممتحنين الراسبين 311.943 راسبا بنسبة تعادل 39.03 بالمائة.

وأضافت الوزارة أن عدد الناجحين المتمدرسين بتقدير قد بلغ 213027 ناجحا، والذين يتوزعون حسب القديرات التالية، إذ تمكن 4810 مترشح من افتكاك الشهادة بمعدل وتقدير ممتاز، في حين استطاع 34782 ممتحن من نيل شهادة “البيام” بتقدير جيد جدا و68312 تلميذ بتقدير جيد، في حين وصل عدد المتعلمين الذين نالوا الشهادة بتقدير قريب من الجيد 105123 متعلم.

وأما بخصوص التلاميذ المنتقلين والمقبولين في أقسام السنة الأولى ثانوي، فقد بلغ عددهم 513683 منتقل موزعين على المستوى الوطني وهو ما يمثل نسبة 65.13 بالمائة من تلاميذ الرابعة متوسط، إذ تم احتساب “معدل القبول” بالنسبة للتلاميذ الذين لم يسعفهم الحظ في نيل شهادة التعليم المتوسط، عن طريق تقسيم مجموع معدل التقويم المستمر أي “نتائج الفصول الدراسية الثلاثة” ومعدل الشهادة على اثنين.

وتم نشر وإشهار قوائم الناجحين في شهادة التعليم المتوسط والمقبولين في أقسام الأولى ثانوي، مساء الأحد، عبر كافة متوسطات الوطن، لتمكين التلاميذ وأوليائهم من التعرف أيضا على النتائج بالطرق الكلاسيكية. وذلك بالموازاة مع الإفراج عنها عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالنسبة للمترشحين الأحرار وعبر فضاء الأولياء بالنسبة للممتحنين المتمدرسين.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية، قد لجأت بصفة استثنائية واضطرارية إلى اعتماد “نظام الإنقاذ” في امتحان شهادة التعليم المتوسط، والتخفيض في معدل النجاح إلى 9 من 20 ثم 9.50، خلال أزمة الوباء، لاعتبارات نفسية وصحية ومعايشة التلاميذ لظروف صعبة جدا، وذلك جراء انقطاعهم عن الدراسة الحضورية وبقائهم في المنازل لمدة طويلة أثرت بشكل سلبي عن تحصيلهم الدراسي، خاصة بعد ما تم اللجوء إلى التدريس والتعليم عن بعد.