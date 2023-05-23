نصف نهائي كأس الجزائر.. الساورة ومقرة يصران على الاستقبال بملعبيهما

يصّر فريقا شبيبة الساورة ونجم مقرة، على الاستقبال بملعبيهما في نصف نهائي كأس الجزائر.

وبرمجت لجنة كأس الجزائر، مباراة شبيبة الساورة وجمعية الشلف بملعب ميلود هدفي في وهران، أما المباراة الثانية بين نجم مقرة وشباب بلوزداد فقد تم برمجتها بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وجدّد رئيس نجم مقرة عز الدين بن ناصر تمسكه باستقبال شباب بلوزداد، بملعب مقرة، من منطلق أن الفريق الذي يسحب أولا في القرعة يستقبل على ميدانه.

كما يرى رئيس نجم مقرة، أنه من الواجب احترام قوانين منافسة كأس الجزائر، مضيفا أنه كان على لجنة الكأس التشاور مع ناديه لاختيار ملعب آخر، بما أن النجم هو الفريق المستقبل.

وقال بن ناصر في تصريحات له، أن القرار النهائي لنجم مقرة هو مقاطعة مباراة شباب بلوزداد المبرمجة السبت المقبل بملعب الشهيد حملاوي.

من جهتها جدّد فريق شبيبة الساورة، رفضها اللعب خارج أسوار ملعب 20 أوت، وأكد رئيس الفريق زرواطي، أنه ليس هناك قانون “فار”، ينقل بسببه اللقاء خارج بشار، وإنما هناك قانون كأس الجمهورية، والفريق الذي يسحب أولا يستقبل بملعبه.