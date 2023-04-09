نصيحة برازيلية لميسي بخصوص برشلونة

حث البرازيلي جونينيو، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على العودة إلى برشلونة عندما ينتهي عقده مع نادي باريس سان جيرمان، في جوان القادم.

وقال الأسطورة البرازيلية جونينيو في تصريحات لإذاعة “آر إم سي سبورت” الفرنسية أنه من الأفضل لميسي أن يعود إلى برشلونة بدلا من الانضمام إلى ناد في السعودية ومواجهة منافسه كريستيانو رونالدو.

وأضاف النجم البرازيلي السابق جونينيو: “لقد نجح ميسي في كل شيء إنه بطل العالم لكن الوقت يمر للجميع أعتقد أن أفضل شيء بالنسبة له هو العودة إلى برشلونة ولكن بطريقة أخرى”.

وتابع: “إذا عاد إلى برشلونة بقلبه، وبعقد مع مراعاة ظروف برشلونة اليوم، يمكن أن يكون اختيارًا جيدًا، إنه أفضل من الذهاب للعب ديربي ضد كريستيانو رونالدو، مع احترامي للدوري السعودي”.

ولم يتبق في عقد ميسي مع باريس سان جيرمان إلا ثلاثة أشهر، و لم يجدّد إلى حد الآن عقده مع النادي الفرنسي، ما فتح الباب للتكهنات حول مستقبله، مع توفر ثلاث احتمالات للوجهة القادمة في حال مغادرة النجم الأرجنتيني للنادي الباريسي، في مقدمتها العودة إلى برشلونة أو الانتقال إلى أحد الأندية في المملكة العربية السعودية أو الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم.