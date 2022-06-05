نصيحتي للذين لا يفقهون الكرة.. اتركوا “الخضر” بسلام

الشيخ رابح سعدان لـ"الشروق":

أكد، الأحد، المدرب الوطني، رابح سعدان، أن الفوز الذي حققه الخضر أمام المنتخب الأوغندي في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام بكوت ديفوار العام المقبل، مهم جدا، خاصة من الناحية المعنوية بعد الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم 2022 المقررة بقطر.

علينا تجاوز نكسة “المونديال” وهذا رأيي في غياب محرز

وقال، الأحد، رابح سعدان، في تصريح خص به “الشروق” من فرنسا: “الفوز المحقق السبت أمام المنتخب الأوغندي، ورغم صعوبته يعتبر مهم جدا للمدرب لجمال بلماضي أولا، للاعبين، وحتى الجمهور من أجل استعادة الثقة بعد ماحدث وما قيل في اللقاء الأخير للخضر الذي فشل فيه للتأهل إلى كاأس العالم بقطر… نتيجة أنستنا وأنست الجمهور الرياضي خيبة الأمل، التي عشناها في المدة الأخيرة، اللاعبون تجاوزوا الحسرة وعليهم التأكيد في اللقاء القادم أمام المنتخب التنزاني هذا الأربعاء”.

وعن مردود اللاعبين في المباراة، أكد سعدان أن الأداء في هذه الفترة لا يهم بقدر ما تهم النتيجة: “في مثل هذه الظروف، لا يهم أداء اللاعبين ومردودهم بقدر ما تهم النتيجة النهائية للمباراة والظفر بالنقاط الثلاث، التي تجعلنا نتأهل قبل آخر جولة، زد على ذلك، تجاوز مرحلة الشك التي راودت اللاعبين بعد الإقصاء من كأس العالم”، مضيفا: “أظن أن المنتخب الوطني سيتأهل إلى كأس إفريقيا للأمم 2023، التي ستلعب بـ 24 منتخبا، لأنه أحد أقوى المنتخبات في القارة، ويملك تجربة كبيرة تمكنه من تجاوز المنتخبات التي سيواجهها، وفي صفوفه أرمادة من اللاعبين يتجاوز مستواهم مستوى لاعبي المنتخبات التي سنلعب ضدها”.

بلماضي لم يغلق الأبواب في وجه أي لاعب.. وعلى الجدد التأكيد أولا

الشيخ رابح سعدان أشار في حديثه مع “الشروق”، إلى نقطة اعتبرها مهمة، حيث قال بصريح العبارة: “كما أكدنا أن الخضر يملكون لاعبين ذوي تجربة، مدعمين بلاعبين جدد، المهم الآن هو العمل كثيرا من الناحية الذهنية، وكيف نتجاوز هذه المرحلة الصعبة والحساسة، والعودة إلى المستوى الذي كنا عليه سابقا، متأكد أن ذلك لم يكن صعبا على المدرب الوطني، خاصة بتواجد لاعبين يملكون تجربة كبيرة تتجاوز ربما عشر سنوات أو أكثر”.

رابح سعدان، رفض الحديث مطولا عن الإقصاء أمام المنتخب الكاميروني وعدم التأهل إلى كأس العالم: “لا أريد الحديث عن الإقصاء أمام المنتخب الكاميروني.. هذه كرة القدم، فيها فوز وخسارة، لا بد من تجاوز ذلك، وعلى الجميع طي الصفحة، والتفكير في المستقبل، لا ننسى كأس إفريقيا 2023 على الأبواب، ولا بد أولا من التأهل والتفكير في الهدف الذي سنلعب من أجله خلال المنافسة القارية القادمة”.

وعن استدعاء جمال بلماضي سبعة لاعبين جدد، أكد رابح سعدان أن ذلك يدخل في إطار إعادة بناء منتخب جديد… عليهم التأكيد للبقاء في المنتخب، لأن ذلك يعتبر أمرا صعبا مع تواجد كوادر الفريق الذين عليهم مرافقة اللاعبين الجدد ومساعدتهم للتأقلم، وهذا أمر ضروري، الأبواب مفتوحة في المنتخب ومن يتألق مع ناديه، يستدع تلقائيا للمنتخب”.

واعتبر رابح سعدان إقحام اللاعبين القدامى في التشكيلة التي لعبت أمام أوغندا يدخل في أطار الاستقرار، مع إقحام بعض اللاعبين الجدد الذين تنقصهم التجربة في القارة الإفريقية ويدخل ذلك في إطار الإستراتيجية الجديدة للناخب الوطني، تحضيرا للاستحقاقات القادمة”.

سعدان أوضح في حديثه لـ”الشروق”، أن “الخضر الآن في مرحلة بناء جديد قد تدوم ربما حتى سنتين مع قدوم لاعبين جدد، المطالبين بالتأكيد في المباريات القادمة لضمان مكانة في المنتخب”، قال سعدان الذي ألح على أن الاحتفاظ بلاعبين ذوي تجربة كبيرة على غرار بلايلي، سليماني، مبولحي، محرز وغيرهم يفيد المنتخب، ولا أحد ينكر ما قدمه اللاعبون للمنتخب منذ قدومهم إلى المنتخب.

وعن غياب رياض محرز عن المقابلتين أمام أوغندا وتنزانيا، اعتبر مهندس ملحمة أم درمان رابح سعدان، أن عدم استدعاء نجم “المان سيتي” عادي جدا، نظرا للموسم الشاق والطويل الذي قدمه مع فريقه، فهو في حاجة إلى راحة، زد على ذلك، أنه مصاب وبتقرير طبي من فريقه… نصيحتي للذين لا يعرفون كرة القدم ترك محرز وشأنه، علينا الوقوف بجانبه وبجانب كل اللاعبين في المرحلة القادمة، التي تعتبر منعرجا حقيقيا لكرتنا، مشيرا أن على الخضر البقاء مركزين، وعليهم التأكيد في اللقاء القادم أمام تنزانيا.