نص تمهيدي لتحديد هوامش ربح المواد واسعة الاستهلاك

زيتوني يجمع مختلف الفاعلين لإثرائه

أعلن وزير التجارة الطيب زيتوني، الاثنين، أن مشروع النص التمهيدي الخاص بتحديد هوامش الربح، الجاري إعداده سيشمل في البداية المواد الواسعة الإستهلاك، ويهدف إلى تعزيز الثقة في السوق، لحماية القدرة الشرائية للمواطن .

وحسب بيان للوزارة، أشرف الوزير على اجتماع تقني تشاوري خاص بدراسة تحديد هوامش الربح وتسقيفها على بعض المنتجات الواسعة الاستهلاك، ضم إلى جانب ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، كلا من المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب نصر الدين مسعودي، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني، وكذا الأمين العام بالنيابة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، ورؤساء المنظمات والجمعيات الوطنية لحماية المستهلك.

وأكد زيتوني خلال الاجتماع على أهمية تحديد هوامش الربح وأخلقة العمل التجاري وتعزيز الثقة في السوق، لحماية القدرة الشرائية للمواطن، مشددا على أن هذا اللقاء يأتي كذلك لإثراء مشروع النص التمهيدي الخاص بتحديد هوامش الربح، الذي سيشمل في البداية المواد الواسعة الإستهلاك.

وأوضح من جهة أخرى أن هذا اللقاء يأتي كذلك من أجل تعزيز مبدأ التشاور والتحاور لإرساء القواعد التشاركية المتعلقة بالتموين واستقرار السوق، للحفاظ على مصلحة المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين على حد سواء، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في الممارسات التجارية، كما استمع إلى تدخلات الحاضرين عبر عرض اقتراحاتهم في هذا الخصوص، فيما ثمن المتدخلون المقاربة التشاركية لوزارة التجارة وترقية الصادرات، حسب ما جاء في البيان.