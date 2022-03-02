نص تنظيمي جديد لضمان وفرة المواد الصيدلانية

استكمالا لنظام اليقظة الإستراتيجية

أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية، أنها تحضر لإعداد نص تنظيمي جديد يهدف لتحسين التكفل بمشاكل وفرة المواد الصيدلانية المختلفة.

وحسب بيان للوزارة، فإن النص التنظيمي سيمكن من تحديد المفاهيم المختلفة المتعلقة بتوفير المواد الصيدلانية من ناحية، والتدابير الضرورية التي يجب اتخاذها في حالة وقوع اختلال في الإمداد وعدم توفر المنتجات الصيدلانية.

وأضاف المصدر، أنه “بمجرد الانتهاء من إعداد النص، سيتم عرضه واقتراحه على مختلف الشركاء للتشاور وإثرائه”.

واستنادا لتعليمات الوزير الأول بخصوص انخراط الصيدلية المركزية للمستشفيات في نظام اليقظة الإستراتيجية الذي وضعته وزارة الصناعة الصيدلانية من خلال المنصة الرقمية، ذكر رئيس المرصد رضا بلقاسمي بضرورة التنسيق بين الصيدلية المركزية للمستشفيات والمصالح المختصة بوزارة الصناعة الصيدلانية، بغرض التمكن من استباق الندرة وضمان التوفير المستمر للأدوية المستخدمة في المستشفيات.

وكشف بلقاسمي، أنه تم طرح أكثر من 2.4 مليون وحدة من “إينوكسابارين” في السوق،. و15 مليون علبة من الباراسيتامول، و1.15 مليون علبة “أموكسيسيلين” و”أكلافوليك”، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 24 جانفي 2022.

وأعلن بلقاسمي في ذات السياق “أنه بناء على تعليمات صادرة عن وزير الصناعة الصيدلانية، سيتم تمديد العمل ببعض الأحكام المنصوص عليها في التسخيرات فيما يخص الأدوية التي يشهد توفيرها ضغطا أو ندرة ما، لاسيما تحرير الكميات المتوفرة في مدة لا تزيد عن 48 ساعة ومراقبة الامتثال لهذه التدابير من خلال عمليات التفتيش التي ستجرى لهذا الغرض.