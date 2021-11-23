-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

نضال الجزائري: شيرين بوتلة لا تمثل الجمهور الجزائري المحافظ

عبد الحق.ل
  • 896
  • 0
نضال الجزائري: شيرين بوتلة لا تمثل الجمهور الجزائري المحافظ

علقت، الفنانة نضال الجزائري، على الضجة التي أثارتها شيرين بوتلة بعد تدوال البرومو الإعلاني لفيلمها الجديد، عبر منصة “نتفليكس” أن المشاهد المخلة بالحياء مرفوضة تماما من قبل الشعب الجزائري، باعتباره جمهورا محافظا.
وخلال حديثها، لموقع “الشروق أون لاين” أبدت نضال مساندتها التامة للجمهور الجزائري، موضحة أن الفنان بحد ذاته يعمل على تقديم كل ما يستهوي الجمهور وليس العكس.
وتساءلت محدثتنا عما إذا كانت شيرين بوتلة تعمل لأجندة ما تفرض عليها هكدا أمور، أو ربما اختارت جمهورا آخر، إلا أنه في آخر المطاف فإن شيرين لم تعد تمثل الجزائر حسبها.
والجدير بالذكر، أنه ليست المرة الأولى التي تثير فيها شيرين بوتلة جدلا، حيث سبق لها وأن أعلنت مساندتها للمثليين، وهو الأمر الذي جعلها محل سخط كبير أدى إلى تراجع كبير في عدد متابعيها عبر مواقع “السوشل ميديا”.

مقالات ذات صلة
بعد زواجه من ثانية.. بطل كمال الأجسام “بيغ رامي” يثيرالجدل

بعد زواجه من ثانية.. بطل كمال الأجسام “بيغ رامي” يثيرالجدل

بناية بئر مراد رايس.. رئيس نادي المخاطر يعلن عن الحل الوحيد

بناية بئر مراد رايس.. رئيس نادي المخاطر يعلن عن الحل الوحيد

11 ولاية أميركية تطلق تحقيقا حول أضرار تطبيق انستغرام على الأطفال والمراهقين

11 ولاية أميركية تطلق تحقيقا حول أضرار تطبيق انستغرام على الأطفال والمراهقين

السفارة الأمريكية: منحة ممولة بالكامل في إحدى جامعاتنا لهذه الفئة

السفارة الأمريكية: منحة ممولة بالكامل في إحدى جامعاتنا لهذه الفئة

“الرزق على ربي”.. وأعمالي جواز سفري ولن أتردد في إبداء آرائي

“الرزق على ربي”.. وأعمالي جواز سفري ولن أتردد في إبداء آرائي

شعلال ترفع ملف مستقبل المؤسسات السينمائية إلى الحكومة

شعلال ترفع ملف مستقبل المؤسسات السينمائية إلى الحكومة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد