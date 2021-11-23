نضال الجزائري: شيرين بوتلة لا تمثل الجمهور الجزائري المحافظ

علقت، الفنانة نضال الجزائري، على الضجة التي أثارتها شيرين بوتلة بعد تدوال البرومو الإعلاني لفيلمها الجديد، عبر منصة “نتفليكس” أن المشاهد المخلة بالحياء مرفوضة تماما من قبل الشعب الجزائري، باعتباره جمهورا محافظا.

وخلال حديثها، لموقع “الشروق أون لاين” أبدت نضال مساندتها التامة للجمهور الجزائري، موضحة أن الفنان بحد ذاته يعمل على تقديم كل ما يستهوي الجمهور وليس العكس.

وتساءلت محدثتنا عما إذا كانت شيرين بوتلة تعمل لأجندة ما تفرض عليها هكدا أمور، أو ربما اختارت جمهورا آخر، إلا أنه في آخر المطاف فإن شيرين لم تعد تمثل الجزائر حسبها.

والجدير بالذكر، أنه ليست المرة الأولى التي تثير فيها شيرين بوتلة جدلا، حيث سبق لها وأن أعلنت مساندتها للمثليين، وهو الأمر الذي جعلها محل سخط كبير أدى إلى تراجع كبير في عدد متابعيها عبر مواقع “السوشل ميديا”.