“نطالب بحماية اللاعبين من أعباء ضغوط رزنامة المباريات”

الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين

أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين “فيفبرو” عن توصله لاتفاق جديد مع منتدى البطولات العالمية، والذي ستكون أولى ثماره مناقشة جماعية لمجموعة من المسائل المعنية بتوظيف اللاعبين واللاعبات المحترفين.

ودعت الهيئة الدولية المسيرة للاعبين المحترفين في بيان لها إلى وجوب حماية اللاعبين من أعباء وضغوط رزنامة المباريات، مشدّدة على أن هذه المسألة ينبغي أن تكون نقطة البداية لأي أجندة جديدة خاصة بالمباريات الدولية.

وأشار بيان “فيفبرو” إلى أنه “من المتوقع البدء في توقيع أجندة جديدة لمباريات كرة القدم- رجال، في مطلع عام 2024. ورغم أن الخطط المثيرة للجدل وفي مقدمتها مقترح إقامة كأس العالم كل عامين يبدو أنها توقفت، فإنه ينبغي التوصل لتسويات بعينها”.

وكان الألماني إلكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي وزميله البلجيكي كيفين دي بروين، من بين مجموعة من اللاعبين الذين أعربوا عن قلقهم بشأن رزنامة كرة القدم في الموسم الماضي ومخاطر استنزاف طاقة اللاعبين. ويرى الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، أن النظام الحالي للجان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) التي تشرف على الرزنامة أصبحت “صورية” بعض الشيء، ولكنها تعمل على إبقاء رفاهية اللاعبين على رأس جدول الأعمال.

وقال يوناس باير هوفمان الأمين العام لفيفبرو في تصريح له، إن “هناك اهتماما أكثر من أي وقت مضى بمصالح اللاعبين”، مضيفا “المشكلة أنه حتى الآن المحادثات تتركز على المنافسات وليس الأجندة، نفس الشيء حدث هذه المرة. التركيز كان منصبا على كيفية تغيير أحداث بعينها، بشكل رئيسي كأس العالم”. وأوضح أنه سيتم دعوة الأطراف المعنية الأخرى إلى الطاولة قريبا من أجل الضغط لإجراء تعديلات في الأجندة سواء بتعديل المنافسات أم لا.