انطلاق المرحلة التجريبية للإحصاء العام للفلاحة في الجزائر

تشرع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بداية من الأحد، في عملية إحصاء نموذجية على مستوى 6 ولايات، تحضيرا لإطلاق الإحصاء العام للفلاحة.

وتمسّ العملية التي ستستمر إلى غاية 3 مارس القادم، حسب ما ذكره بيان لوزارة الفلاحة، كل من بلديات:

إن زغمير (ولاية أدرار)،

عين الناقة (ولاية بسكرة)،

عين الابل (الجلفة)،

وادي التاغية (معسكر)،

الذرعان (الطارف)،

وأحمر العين (تيبازة).

وتهدف العملية التجريبية إلى “تقييم المخطط العملياتي (للإحصاء)، المعدّ من طرف اللجنة التقنية، ميدانيا. قصد التحقق من نجاعته”.

وسيعمّم المخطط العملياتي للإحصاء العام للفلاحة، في حالة اعتماده عقب المرحلة التجريبية، ليشمل كل مناطق الوطن، يضيف البيان.