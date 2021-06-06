“نطمح إلى الفوز على الجزائر لتحسين مركزنا ضمن أفضل عشرين منتخبا في العالم”

مدرب منتخب تونس يرد على بلماضي ويتوعد الخضر بهزيمة في رادس

يبدو أن تصريحات الناخب الوطني، جمال بلماضي، بخصوص المباراة الودية أمام منتخب تونس، المقررة يوم الجمعة المقبل، بملعب حماد العقربي برادس في العاصمة تونس، أزعجت كثيرا الطرف الثاني في المباراة الذي أظهر رد فعل بالمثل.

وكشف مدرب تونس، منذر كبير، عقب فوز أشباله على منتخب الكونغو الديمقراطية في المباراة الودية، يوم أول أمس، بملعب رادس بنتيجة هدف لصفر، عن طموحاته من مواجهة الخضر التي تتمثل في الفوز على منتخبنا الوطني من أجل تحسين مركزهم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والارتقاء إلى أفضل المراتب ضمن العشرين الأوائل عالميا.. مع العلم أن منتخب تونس احتل المركز 26 عالميا في التصنيف الأخير للفيفا الخاص بشهر ماي الماضي.

وتحدث مدرب نسور قرطاج، منذر كبير، عن مواجهة المنتخب الوطني الجزائري. وقال: “مباريات الداربي تلعب على جزئيات صغيرة، ننتظر فيها الكثير من الاندفاع، نلعب كل المباريات من أجل الفوز وتحسين مركزنا في ترتيب الفيفا”.

وأضاف: “هدفنا هو التقدم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم واحتلال مركز ضمن العشرين الأوائل في العالم، ندرك جيدا أنها ستكون مباراة صعبة أمام منافس محترم يضم منتخبه لاعبين كبارا، حققوا نتائج كبيرة في الفترة الأخيرة”.

وأكد “الكبير” سيطرة منتخب تونس على كل المنتخبات بملعب رادس. وقال: “حتى منتخبنا في ديناميكية جيدة، نحن جاهزون لهذه المواجهة، نحاول دائما بسط سيطرتنا فوق أرضية الميدان في المباريات التي نستقبل فيها على ملعب رادس، ونفرض أسلوبنا على كل المنتخبات مهما كان حجمها”. ومن المتوقع، أن تشاهد حوارا ساخنا فوق أرضية ملعب رادس في تونس بين المنتخب الوطني ومضيفه، نظيره التونسي يوم 11 جوان القادم، وهو ما تدل عليه تصريحات مدربا المنتخبين، بلماضي والكبير، قبل موعد اللقاء، فكل منهما يريد الفوز، رغم الطابع الودي للمباراة.

للإشارة، فإن المدرب الوطني، جمال بلماضي، أكد خلال أول لقاء مع وسائل الإعلام في تربص سيدي موسى، على إصراره على تحقيق الفوز أمام منتخب تونس من أجل تحسين مركز الخضر في ترتيب الفيفا، لإنهاء السنة الجارية بين أفضل المنتخبات الإفريقية، حتى يتفادى الصدامات القوية في مباريات السد المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. كما أشار في نفس الندوة الصحفية بأنه لم يفهم طريقة الفيفا في ترتيب المنتخبات، لهذا قرر مواجهة تونس والفوز بهذه المباراة، وهو الأمر الذي يجعله يتقدم في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة، ويتقدم على نسور قرطاج.