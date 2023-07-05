“نطمح للتتويج باللقب على أرضنا”

رئيسة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد كريمة طالب:

يطمح المنتخب الجزائري لكرة اليد التتويج بلقب الألعاب الرياضية العربية حسب ما أوضحته رئيسة الاتحادية، كريمة طالب، معتبرة بأن هذا الموعد يشكل هدفا مرحليا تحسبا لكأس إفريقيا للأمم 2024 بمصر.

وأوضحت رئيسة الهيئة الكروية قائلة: “نستهدف اللقب العربي لهذه الألعاب. نتوفر على مجموعة من لاعبين شبان يشكلون مستقبل هذا الفريق الوطني، دورة الجزائر العربية، هدفا متوسطا لكأس إفريقيا للأمم 2024 التي ستنظمها مصر، وهي منافسة نطمح من خلالها العودة ضمن الثلاثة الأوائل إفريقيا”.

وتجرى دورة كرة اليد (رجال) من 6 إلى 14 جويلية بقاعتي حمو بوتليليس ومركب ميلود هدفي (وهران) بمشاركة خمسة منتخبات: الجزائر (البلد المنظم)، العربية السعودية، العراق، الأردن، قطر. ويتأهل الأربعة الأوائل لدور نصف النهائي. ويشرع السباعي الجزائري في المنافسة بمواجهة الأردن اليوم بقاعة حمو بوتليليس.

وأضافت السيدة طالب: “جرت التحضيرات لهذا الموعد العربي في أحسن الظروف تحت إشراف الناخب الجديد صالح بوشكريو. خلال المرحلة الأولى، جرت التحضيرات باللاعبين المحليين قبل أن يكتمل التعداد باللاعبين الناشطين خارج الوطن”. وعاد صالح بوشكريو (61 سنة) للعارضة الفنية للمنتخب الوطني خلفا للناخب السابق رابح غربي، وذلك للمرة السادسة بعد مواعيد مونديال 1995، كان 2000، مونديال 2001، والفترة الممتدة من 2009 إلى 2013 وكان 2016.

عن هذه العودة الجديدة توضح رئيسة الاتحادية ما يلي: “لقد اتفقنا مع بوشكريو على توقيع عقد لمدة عام واحد قابل للتجديد، حيث ستكون له الورقة البيضاء في عمله، أضع فيه كل ثقتي، كونه جاء بمشروع طموح متمثل في إعادة بناء المنتخب الوطني بنواة جديدة من اللاعبين. يتمثل هدفنا استعادة “البوديوم” خلال كأس إفريقيا المقبلة، مما يمكننا من المشاركة في الدورة المؤهلة لأولمبياد-2024″.

وتأسفت كريمة طالب التي انتخبت في شهر نوفمبر 2022 على رأس اتحادية كرة اليد، عن الوضعية المالية التي تتخبط فيها هيئتها، حيث تقول: “تمر الاتحادية بمرحلة صعبة من الجانب المالي. منذ انتخابي، كنت أقوم أحيانا بعمل رجال المطافئ بسبب مشكل إداري، توصلنا أخيرا إلى تسويته”، مضيفة: “رغم هذه الوضعية، نجحنا في رفع التحدي وإعادة بعث مختلف المنتخبات بفضل مساعدة رؤساء الأندية ومديريات الشباب والرياضة”.

ويعود آخر ظهور للسباعي الجزائري على المستوى الدولي، إلى مونديال-2023 بالسويد وألمانيا، حيث سجل مشاركة مخيبة للآمال، احتل خلالها المركز الواحد والثلاثين وما قبل الأخير.

وفيما يلي قائمة المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) المعني بالمشاركة بالدورة: محمد بن شكال ويحي زموشي وبلال جاوت وفضيل عبد المالك وريان عبروس ووائل ملازم ومحمد إيهاب بورويس و عيم زهير ورضوان ساكر ومختار كوري ونور الدين هلال وأسامة جمعة وهاني عبد الرفيق بوناب وعبد الجليل زنادي محمد الغزالي بليدة وحمودي بوشطيط ورضا بن دعاس ومحمد شهر الدين هاشمي، المدرب الوطني: صالح بوشكريو.