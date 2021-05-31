رئيس الإتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين:

قال رئيس الإتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، أوقيري منيب، الإثنين، إن نظام “أل أم دي” لا يقوم بتكوين مهندسين زراعيين أو إطارات مؤهلة لمتابعة هذه الشعبة.

وأوضح أوقيري لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن المهندس الزراعي في النظام الكلاسيكي كان يحمل صفة مهندس دولة ويدرس 5 سنوات.

وأضاف المتحدث أن نظام “أل مي دي” لا يمكن أن يكون مهندس أو إطار مؤهل لمتابعة هذه الشعبة، متأملا إعادة النظر في مسار التكوين بالنسبة لهذه الفئة.

وفي سياق آخر، رحب رئيس الإتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين بقرار رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، بإشراك المهندسين الفلاحيين في اعداد المخطط الوطني الخاص بدراسة طبيعة الأراضي وبلورة مخطط استراتيجي لتخصصات الانتاج.

واعتبر اوقيري بأن هذه القرارات تنم عن رؤية متبصرة لمستقبل القطاع الفلاحي في بلادنا وهي تبرهن من جديد عن مدى الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العمومية لتطوير القطاع .