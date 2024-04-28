-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

نظام إلكتروني جديد لتشفير البيانات الخاصة بمتابعة طلبات الاستيراد

الشروق أونلاين
  • 159
  • 0
نظام إلكتروني جديد لتشفير البيانات الخاصة بمتابعة طلبات الاستيراد
أرشيف
وزارة التجارة وترقية الصادرات

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات يوم الأحد في بيان، عن إطلاق نظام إلكتروني جديد لتشفير البيانات في المنصة الخاصة بمتابعة طلبات الاستيراد لإعادة البيع على الحالة.

وقال البيان إن الإجراء يأتي “تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة وترقية الصادرات، وفي إطار رقمنة القطاع وتعزيز الشفافية”.

حيث يهدف هذا النظام الرقمي الجديد إلى “تحسين كفاءة وشفافية معالجة طلبات وثيقة التوطين البنكي، وتأمين بيانات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في المجال”.

ودعت الوزارة في بيانها المتعاملين الاقتصاديين إلى “اتباع الدليل الخاص بهذه العملية، عبر منصة متابعة طلبات الاستيراد للمواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة”.

مقالات ذات صلة
مقاولاتية: تمويل حوالي 9900 مشروع في 2023

مقاولاتية: تمويل حوالي 9900 مشروع في 2023

مباحثات جزائرية فرنسية في مجال الطاقة

مباحثات جزائرية فرنسية في مجال الطاقة

سونلغاز تفتح 587 منصب شغل

سونلغاز تفتح 587 منصب شغل

إعادة جدولة قروض “أونساج”

إعادة جدولة قروض “أونساج”

الجلفة تطلق غراسة نموذجية لإنتاج شتلات شجرة الأرقان

الجلفة تطلق غراسة نموذجية لإنتاج شتلات شجرة الأرقان

المستثمرون يرحبون بقرار خفض الفوائد البنكية على القروض

المستثمرون يرحبون بقرار خفض الفوائد البنكية على القروض

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد