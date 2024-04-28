نظام إلكتروني جديد لتشفير البيانات الخاصة بمتابعة طلبات الاستيراد

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات يوم الأحد في بيان، عن إطلاق نظام إلكتروني جديد لتشفير البيانات في المنصة الخاصة بمتابعة طلبات الاستيراد لإعادة البيع على الحالة.

وقال البيان إن الإجراء يأتي “تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة وترقية الصادرات، وفي إطار رقمنة القطاع وتعزيز الشفافية”.

حيث يهدف هذا النظام الرقمي الجديد إلى “تحسين كفاءة وشفافية معالجة طلبات وثيقة التوطين البنكي، وتأمين بيانات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في المجال”.

ودعت الوزارة في بيانها المتعاملين الاقتصاديين إلى “اتباع الدليل الخاص بهذه العملية، عبر منصة متابعة طلبات الاستيراد للمواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة”.