نظام التكوين الجامعي وحصيلة عملية الإحصاء والطاقة الكهرونووية أمام مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزارء خصص لتناول عدة مشاريع من ضمنها الطاقة الكهرونووية ونظام التكوين الجامعي وعصرنته.

وحسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية فإن اجتماع مجلس الوزراء سيتناول مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية وعروضا تخص الطاقة الكهرونووية في الجزائر.

وسيتطرق المجلس كذلك إلى الحصيلة المرحلية لتنفيذ عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان، وضعية اقتصاد المعرفة، ونظام التكوين الجامعي وعصرنته، يؤكد البيان.