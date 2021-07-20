نظام الصعود إلى المحترف الأول مجحف وجريمة في حق الأندية

اللاعب الدولي السابق فضيل مغارية يؤكد لـ "الشروق":

الخضر منتخب عالمي وقادر على منافسة أي منتخب عالمي

وسط الميدان الخضر استثنائي وكان من الواجب اتباع اختيار عوّار

أستبعد تتويج بلدان القارة الإفريقية بكأس العالم لعدة عوائق

أسهم المحليين ارتفعت في سماء الدوريات الأوربية وهذا يخدم بلماضي ويغضب بوقرة

استبعد الدولي السابق فضيل مغارية تتويج أحد المنتخبات الإفريقية بكأس العالم، وأرجع ذلك لعدة أسباب وعوائق تقف أمامهم لتحقيق حلم العديد من المتتبعين، رغم أن رئيس الكاف المليونير الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رشح أشبال بلماضي للتتويج بذلك، كما انتقد الفائز بكأس أمم إفريقيا مع الخضر بالجزائر في دورة 1990 نظام الصعود للقسم الأول المحترف، وقال إن هذا النظام مجحف وجريمة في حق الأندية، وقال المناجير الحالي لفريق مستقبل وادي سلي إن أسهم المحليين علت في سماء الدوريات الأوربية وأصبحوا يسيلون لعاب عدة أندية للفوز بخدماتهم وهذا يخدم المنتخب الأول حسبه على وجه الخصوص ويغضب بوقرة.

أين هو فضيل مغاريا؟

مع فريق مستقبل وادي سلي بصفتي مناجيرا عاما للفريق.

كيف تعلق على دورة البلاي أوف التي اعتمدت هذا الموسم للصعود إلى القسم الأول المحترف؟

أول مرة يطبق هذا النظام في الجزائر وأعتبره نظاما مجحفا وجريمة في حق الأندية، وشخصيا أنا ضده، حيث إن الفرق موسم كامل وهي تتعب وفي آخر المطاف يذهب تعبهم هباء منثورا في مقابلة أو مقابلتين، وفريقي مستقبل واد سلي هو الأحسن على جميع الأصعدة في مجموعته الغربية، وهو أكثر فريق تحقيقا للفوز في البطولة بحوالي 14 انتصارا، وأقل فريق ينهزم طوال الموسم برصيد هزيمة وحيدة وأحسن هجوم بتسجيله 33 هدفا، كما يعتبر أحسن دفاع في المجموعة تلقى 12 هدفا فقط، كل هذه الأرقام تؤكد استحقاق الفريق لتأشيرة الصعود للقسم الأول المحترف دون مروره على دورة البلاي اوف، وأن الصدارة التي أحتلها طيلة الموسم جاءت بعمل كبير وتضافر جهود الإدارة واللاعبين، ومن الأمور التي تحسب لهذا النادي الطموح الذي لديه مشروع رياضي كبير هو تسيد فريق الرديف البطولة منذ انطلاقها.

وعن حظوظكم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي؟

لا تزال حظوظنا قائمة وفي رصيدنا نقطة وحيدة وفقا لقوانين رابطة الهواة في مباريات اللقب، في انتظار الحسم في المواجهة الأخيرة غدا الأحد ضد هلال شلغوم العيد، حيث إن الحظوظ متساوية ونلعب هذا اللقاء بشعار الفوز ولا بديل غيره، والظروف مواتية لتحقيق ذلك بحكم أن التعداد مكتمل ولا غيابات بسبب الإصابات أو العقوبات.

فريقك السابق جمعية الشلف تراجع مؤخرا وتدحرج إلى المرتبة الـ 13 ما هو سبب هذا التراجع؟

الجمعية تنتظرها لقاءات صعبة في قادم الجولات، حيث تواجه فرقا تلعب على الصعود آخرها ضد رائدي البطولة شباب بلوزداد 2-1، وأخرى مهددة بالهبوط مما يتحتم على الفريق عدم التفريط في نقاط اللقاءات التي تجرى داخل الديار وهذا لتحقيق البقاء لأن الفارق بينها وبين صاحب الصف الـ 17 وداد تلمسان لم يتعد 5 نقاط.

ومن ترشح للتتويج بلقب البطولة الوطنية؟

الثنائي وفاق سطيف وبطل الموسم الماضي شباب بلوزداد رغم أن 21 نقطة لا تزال في المزاد بعد 7 جولات من إسدال الستار على نهايتها وكل شيء ممكن.

كيف تقيم مشاركة أواسط الجزائر في البطولة العربية الأخيرة بمصر؟

لقد فاجأني أداؤهم الراقي وفي وقت وجيز استطاع الطاقم الفني بقيادة محمد لاسات ومراد سلاطني تكوين فريق قوي حقيقة خسرنا التتويج بكأس الدورة لعدة اعتبارات، لكننا ربحنا منتخبا سيكون خزانا للمنتخب الأول.

الأندية الأوروبية مهتمة كثيرا بالمحليين وهذا يغضب بوقرة المقبل على الكأس العربية بقطر والشان بالجزائر سنة 2023، كيف تقيم هذا المنتخب؟

أسهم المحليين علت في سماء الدوريات الأوربية، أولهم مهاجم وفاق سطيف حسام الدين غشة، الذي وقع لثلاثة مواسم لنادي أنطاكيا سبور التركي، ومن دون شك محمد رفيق بن عمر ومحمد الامين عمورة، وأحمد قندوسي الذين يسيلون لعاب عدة أندية أوروبية للفوز بخدماتهم وهذا يخدم المنتخب الأول على وجه الخصوص وأقول لبوقرة إن البطولة الوطنية تزخر بمواهب شابة.

عوار يدرس إمكانية عرض خدماته على بلماضي خاصة في حالة رحيله عن ناديه ليون هل أنت من المرحبين به في منتخب المحاربين؟

كتيبة بلماضي تزخر بعدة نجوم كبار، خاصة في وسط الميدان وحسام عوار كان من الواجب عليه اتباع اختياره لأنه فكر كثيرا ثم فضل الديكة عن المحاربين، أعلم أنه نادم على ذلك خاصة بعد تتويج الخضر بكأس إفريقيا وإبعاده عن اليورو وأولمبياد طوكيو، القوانين تسمح له باللعب للخضر كونه اكتفى بخوض دقائق مع الديكة في لقاء ودي ضد أوكرانيا، وبالتالي يحق له تمثيل الجزائر في الاستحقاقات المقبلة بالكاميرون ومونديال قطر والسير على خطى المغربي منير الحدادي. هذا الأخير الذي مثل إسبانيا ثم عاد إلى منتخب أسود الأطلس مستفيدا من التعديلات التي أجرتها الفيفا على قانون الباهاماس.

وعن حظوظ الخضر في كأس أمم إفريقيا المقبلة بالكاميرون 2022؟

حظوظهم وافرة رغم أن البلد المنظم الكاميرون الأوفر حظا للتتويج بلقب هذه الدورة، لكن أشبال بلماضي أتوقع أنهم سيكررون الإنجاز الأخير بمصر.

وعن حظوظ الخضر في التأهل لمونديال قطر 2022؟

لكل مقام مقال ننتظر التأهل للمونديال تم نتكلم عن حظوظهم في هذا المونديال العربي.

رئيس الكاف باتريس موتسيبي يراهن على الخضر للتتويج بكأس العالم بقطر لأول مرة في تاريخ المنتخبات الإفريقية، ما رأيك في ما ذهب إليه؟

حقيقة، الكرة الإفريقية تطورت، ونجوم المنتخبات تصنع أفراح العديد من النوادي الأوروبية، لكن تتويج بلدان القارة الإفريقية بكأس العالم صعب المنال لعدة عوائق.

وكيف تقيم مستوى أشبال بلماضي مع المنتخبات المشاركة في اليورو الأخير؟

محاربو الصحراء منتخب قوي وعالمي، يتربع حاليا على عرش الكرة الإفريقية، وهو قادر على منافسة أي منتخب عالمي، وهو أقوى من العديد من المنتخبات المشاركة في اليورو.

هناك من شبه حائز اليورو منتخب إيطاليا بالجزائر، م تعليقك على ذلك؟

لا أظن أنه يوجد تشابه بين منتخب الأزوري والمحاربين، رغم وجود العديد من المشابهات، خيبة المنتخبين ثم عودتهما القوية بقيادة المدربين جمال بلماضي وروبرتو مانشيني وتتويجهما بكأس أمم أفريقيا واليورو.