نظام جديد للتقييم في مدرستي الرياضيات والذكاء الاصطناعي

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري يوم الإثنين، عن مراجعة نمط تقييم تحصيل الطلبة في المدرسة الوطنية العليا للرياضيات، والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي.

وحسب ما أوضحه الوزير في حديثه للإذاعة الوطنية، فإن نمط التقييم الجديد سيكون “تكوينيا”، بدلا من النمط الإقصائي، وهذا من أجل تحسين نسبة النجاح في المدرستين.

وقال الوزير في هذا السياق:”سنراجع نمط التقييم على مستوى المدرستين، لأن نمط التقييم الإقصائي لا يفيد”.

وأضاف بداري يقول:”يستوجب الأمر الاعتماد على نمط التقييم التكويني الذي من شأنه الرفع من نسبة النجاح”.