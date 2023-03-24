نظام رقمي لمتابعة التوظيف والتحويلات وتمدرس التلاميذ

إتمام دفع منحة المردودية قبل 30 مارس.. بلعابد يعلن:

شدد عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية، على إتمام دفع منحة المردودية للمستخدمين في آجال أقصاه 30 مارس الجاري، معلنا عن تشكيل لجان مختصة كلفت برقمنة مختلف الملفات المتعلقة بالمسارات المهنية للموظفين والأعوان، على غرار الحركة التنقلية للموظفين وعملية التوظيف المؤقت وفق نظام التعاقد.

ولدى ترؤسه لندوة وطنية مساء الأربعاء الفارط، بمقر وزارة التربية بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصصت لمتابعة تنفيذ عديد التعليمات والتوجيهات، خاصة مع ما تعلق بالتكفل بالمخلفات المالية بعنوان سنة 2022، أمر المسؤول الأول عن القطاع، مديريه التنفيذيين بوجوب إنهاء تسديد منحة الأداء التربوي، في آجال أقصاها 30 مارس الجاري.

وأكد الوزير متابعة وضعية دفع المخلفات الناتجة عن الزيادات الاستدلالية في الرواتب لشهري جانفي وفيفري المنصرمين بدقة وولاية بولاية.

وبخصوص اللقاءات الدورية بين أولياء التلاميذ والأساتذة، التي تنظمها مؤسسات التربية والتعليم، نهاية كل فصل دراسي، في إطار التنسيق والتكامل واستلام كشوف النقاط، المبرمج الخميس الفارط 23 مارس الجاري، وجه الوزير بلعابد تعليمات صارمة لمديريه الولائيين، يحثهم من خلالها على استغلال هذه المناسبة للقيام بزيارات ميدانية إلى المدارس للوقوف على سير العملية.

وفيما يتعلق بملف مواصلة رقمنة القطاع، أعلن الوزير عن تشكيل لجان مختصة كلفت برقمنة كافة الملفات المرتبطة بالمسارات المهنية للموظفين والأعوان، على غرار الحركة التنقلية للموظفين، الخروج والدخول من وإلى الولاية، عملية التوظيف المؤقت عن طريق نظام التعاقد وكذا القرارات المتعلقة بتمدرس التلاميذ.

وبشأن ضبط وضعية السكنات الوظيفة، كشف وزير التربية الوطنية بانتهاء آجال المرحلة الثانية، والتي ستليها مباشرة زيارات تفتيشية ميدانية مركزة لمراقبة البطاقة الوصفية المصرح بها، من أجل تطهير هذا النوع من المساكن، بمنح كل ذي حق حقه، بناء على قوانين الجمهورية سارية المفعول.

كما أكد الوزير بلعابد، على ضرورة التركيز في تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المقررة لما لها من أثر إيجابي على أفراد الجماعة التربوية، ومنها تسيير كل العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي المقبل 2023/2024، عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية.