نظام محمد السّادس يُسيّس بعثة نهضة بركان إلى الجزائر

قدم وفد نادي نهضة بركان المغربي لِكرة القدم، الجمعة، إلى الجزائر بِطريقة استفزازية تُشتمّ منها الرّائحة النّتنة لـ “المخزن”.

ويستعدّ نادي نهضة بركان لِمُواجهة المُضيّف فريق اتحاد العاصمة سهرة هذا الأحد، بِرسم ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس “الكاف”.

وأحضرت إدارة نادي بركان أقمصة رصّعت عليها خريطة تضمّ الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية (دمج بلاد مرّاكش مع الصّحراء الغربية)، التي يُعاني شعبها البريء والأعزل جرائم المُحتلّ المغربي. قبل أن تصطدم بِالرّفض من قبل إدارة مطار “الهواري بومدين” بِالعاصمة.

للإشارة، فإنه سبق لِنادي نهضة بركان أن ترأّسه فوزي لقجع بيدق محمد السّادس.