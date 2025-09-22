بين وزارتي الفلاحة والتجارة الداخلية

اتفق وزيرا الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين وليد والتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف، على إطلاق نظام معلوماتي موحّد لتتبع أسعار ووفرة المنتجات الفلاحية.

وقد جاء ذلك، حسب ما ذكره بيان لوزارة الفلاحة، خلال اجتماع تنسيقي عقده الوزيران يوم الإثنين، حول “المواضيع المتعلقة بتموين السوق. ومتابعة أسعار المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك”.

“وبعد الاستماع لمختلف العروض والشروحات، اتفق الوزيران على إطلاق نظام معلوماتي موحّد لتتبع الأسعار وتوفر المنتجات، والتنبؤ بالتذبذبات”، يقول المصدر.

ويهدف هذا النظام إلى “استعمال التكنولوجيا لتفادي الوقوع في حالات ندرة أو ارتفاع الأسعار. وتبني مقاربة استباقية فيما يخص التموين بمختلف المنتجات”.

كما اتُفق خلال نفس الاجتماع، على “إنشاء فريق عمل دائم. سيُعنى بالتتبع اليومي لوفرة المنتجات وضمان استقرار الأسواق”.