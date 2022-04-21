نظرة مدرب تنزانيا إلى فوج الجزائر

قدّم الناخب الوطني التنزاني كيم بولسن نظرته إلى فوج فريقه في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، الذي يضمّ “محاربي الصّحراء”.

وتلعب تنزانيا تصفيات “كان” كوت ديفوار في فوج سادس، إلى جانب منتخبات الجزائر والنيجر وأوغندا.

وقال التقني الدانماركي كيم بولسن: “أعتقد أن فرص المنتخبات الأربعة في فوجنا متساوية لِبلوغ النهائيات. من جهتنا في تنزانيا، سنستعدّ جيّدا لِنيل إحدى تأشيرتَي التأهّل المرصودتَين”.

وفي أحدث تصريحات أدلى بها لِموقع اتحاد الكرة المحلّي، ناشد كيم بولسن السلطات الرياضية التنزانيية بِتقديم الدّعم المطلوب للاعبيه. كما حثّ الجمهور على الإلتفاف حول فريقه الوطني. مُلتزما بِتأهيل تنزانيا لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2032.

وسبق للتقني كيم بولسن (63 سنة) تدريب منتخب تنزانيا ما بين 2012 و2014، لكنه فشل في تأهيل المنتخب لِنهائيات كأسَي أمم إفريقيا 2013 والعالم 2014. ثم عاد لِيشغل المنصب ذاته في مطلع العام الماضي.

وفي تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، تستضيف تنزانيا “الخضر” في جوان المقبل، بينما تُجرى مباراة الإياب بِأرض الوطن في مارس 2023.