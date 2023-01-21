نظرة ميسي لرونالدو تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
أثارت نظرة ليونيل ميسي إلى كريستيانو رونالدو، خلال مباراة باريس سان جيرمان وفريق “موسم الرياض”، تفاعلا كبيرا على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للقطة رصدتها عدسة الكاميرا لحظة نظر ليونيل ميسي إلى كريستيانو رونالدو.
واختلفت تعليقات رواد التواصل الاجتماعي على النظرة، فهناك من علق عليها بالقول: “نظرة بألف كلمة..”.
نظرة ميسي نظرة اشتياق والواضح انه اشتاق لكريستيانو وراح يلحقه هنا فالسعودية 🥺 pic.twitter.com/Efv6zk78KW
— jooj 🇸🇦 🤍💚 (@0oo88_) January 19, 2023
فيما علّق آخرون بأن نظرة ميسي لرونالدو، هي نظرة إعجاب واشتياق، وتعبير من الأرجنتيني عن سعادته بالمباراة التي جمعت النجمين.
لا يعيبك ان تعجب بإستاذك #كريستيانو_رونالدو #ميسي#CR7𓃵 #CristianoRonaldo𓃵
. pic.twitter.com/XxiowE6DTR
— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) January 19, 2023
وهناك من قرأ النظرة من زاوية مختلفة، وفي هذا السياق أكد معلقون على مواقع التواصل أن زمن المقارنة بين النجمين قد ولى، بعد انتقال رونالدو إلى النصر السعودي.
نظرة ميسي تقول:
خلاص انتهت المقارنه معي ..
آخرتها مالقيت الا هالنادي الصغير!!!
#كاس_موسم_الرياض pic.twitter.com/xE52n0E3r7
— سهم (@fgms19) January 19, 2023
وجاءت اللقطة التي أثارت تفاعلا كبيرا، خلال مباراة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع فريق “موسم الرياض” والتي أقيمت على أرضية ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الخميس، والتي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بخمسة أهداف مقابل 4.