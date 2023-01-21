نظرة ميسي لرونالدو تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت نظرة ليونيل ميسي إلى كريستيانو رونالدو، خلال مباراة باريس سان جيرمان وفريق “موسم الرياض”، تفاعلا كبيرا على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للقطة رصدتها عدسة الكاميرا لحظة نظر ليونيل ميسي إلى كريستيانو رونالدو.

واختلفت تعليقات رواد التواصل الاجتماعي على النظرة، فهناك من علق عليها بالقول: “نظرة بألف كلمة..”.

فيما علّق آخرون بأن نظرة ميسي لرونالدو، هي نظرة إعجاب واشتياق، وتعبير من الأرجنتيني عن سعادته بالمباراة التي جمعت النجمين.

وهناك من قرأ النظرة من زاوية مختلفة، وفي هذا السياق أكد معلقون على مواقع التواصل أن زمن المقارنة بين النجمين قد ولى، بعد انتقال رونالدو إلى النصر السعودي.

وجاءت اللقطة التي أثارت تفاعلا كبيرا، خلال مباراة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع فريق “موسم الرياض” والتي أقيمت على أرضية ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الخميس، والتي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بخمسة أهداف مقابل 4.