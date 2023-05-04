نظير دورها المحوري.. الجزائر تطالب بالعضوية الدائمة في “أفريبول”

طالب المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، بحصول الجزائر على العضوية الدائمة في الإتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي “أفريبول”.

وجاء مطالب بن شيخ خلال مشاركته في أشغال الدورة الـ 11 للجنة التوجيهية لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي “أفريبول” المنعقدة بالعاصمة تونس، بمشاركة العديد من قادة ورؤساء أجهزة الشرطة الإفريقية.

وخلال أشغال هذه الدورة، رافع المدير العام للأمن الوطني من أجل الاحترام الصارم للمبادئ الأساسية المنصوص عليها في النظام الأساسي لآلية “الأفريبول”، لا سيما ما تعلق بانتخاب مكتب تنفيذي جديد خلال الجمعية العامة للأفريبول المزمع تنظيمها شهر أكتوبر 2023.

كما طالب بن شيخ بحصول الجزائر على صفة العضوية الدائمة في المكتب التنفيذي، بالنظر الى دورها المحوري في إرساء دعائم هذه الآلية والأهمية البالغة التي توليها لإحلال الأمن والسلم في ربوع القارة الافريقية.

وحسب بيان للشرطة فقد كانت للمدير العام للأمن الوطني على هامش أشغال هذه الدورة محادثات ثنائية مع كل من رئيس الجمعية العامة للأفريبول، والممثل الشخصي لمفوض الشؤون السياسية، السلم والأمن لدى الإتحاد الإفريقي، والمدير العام للشرطة الناميبية،

كما تحادث مع المدير العام لشرطة غينيا بيساو وممثل الشرطة لدى افريقيا الوسطى، حيث عبرت هذه الشخصيات عن تأييدها لرؤية الجزائر الداعية الى إعادة تنظيم وتسيير آلية الأفريبول.