“نعترض على تنظيم المونديال كل سنتين لأنه يضر بالرياضات الأخرى”

بيراف يهاجم أنفانتيو من بكين

أبدى مصطفى ببراف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية، اعتراضه على خطة رئيس الفيفا، جياني أنفانتينو، في تنظيم كأس العالم لكرة القدم في كل سنتين بدلا من صيغتها الحالية في كل 4سنوات. وأوضح بيراف على هامش جلسة للجنة الأولمبية الدولية في العاصمة الصينية، بيكين، عشية انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية، أن تغيير صيغية مونديال كرة القدم من خلال إقامته في كل سنتين بدلا من أربع سنوات سيلحق الضرر بالرياضات الأخرى ولا يخدم مصلحة الرياضة العالمية بشكل عام.

تصريحات بيراف، أعرب فيها عن موقف اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية التي يقودها حاليا، عن كون هيئته تعارض بقوة خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم. مضيفا: “هذه الخطة ستتسبب في ضرر كبير للرياضة العالمية، وخاصة كرة القدم”، مضيفا: “سيتسبب ذلك ببساطة في تراجع الرياضات الأخرى، وهو أمر غير مقبول.. كما سيتسبب في فجوة بين رياضات السيدات والرجال، وسيكون بمثابة انتكاسة تعطل هدفنا في خلق المساواة والتكافؤ في جميع الرياضات”.

وطالب بيراف اللجنة الأولمبية الدولية بالوقوف في وجه مشروع أنفانتينو الذي يتعارض مع الميثاق الأولمبي. وقال: “أتقدم بطلب لوضع حد لذلك المسعى، الذي يتعارض مع كل قيمنا الأولمبية”.

بالمقابل، أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني، توماس باخ، على مساعيه لمعالجة هذه القضية مع عضو اللجنة الأولمبية الدولية، المتمثل في رئيس الفيفا، جياني أنفانتينو، الذي اعتذر عن تلبية الدعوة للحضور إلى الصين للمشاركة في اجتماعات الـ” سي يو” والمشاركة في إعطاء شارة انطلاقة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيكين يوم أمس الجمعة.

وقال: “كنا نرغب في مناقشة هذا الموضوع مع رئيس الفيفا، لكن هذا غير ممكن لأن هذا الأخير ألغى زيارته إلى بيكين، لا يجب مناقشة الأمر بشكل أوسع في غيابه، وذلك احتراما لزميلينا”.

ويتواجد رئيس الفيفا، جياني أنفانتينو، حاليا في الكاميرون، من أجل حضور مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا، بعدما أن تابع نصف النهائي ما بين منتخبي مصر والكاميرون من مدرجات ملعب ياوندي، حيث اعتذر كتابيا لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية على السفر إلى الصين بسبب التزاماته الإفريقية، وحتى الوضع الوبائي في الوقت الراهن الذي لا يشجع على التنقل إلى بيكين، واكتفى بالمشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية لل” سي يو” عن طريق الفيديو.