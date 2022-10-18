نعلم حجم وقيمة حسام البدرى ولا توجد أى نية لرحيله 

المدرب المصري يريد الرحيل بسبب أزمة الوفاق.. سرار:

كشف نادي وفاق سطيف أن حجم ديونه كبير، داعيا المشجعين إلى الصبر على الفريق ومواصلة دعمه حتى تحقيق أهدافه في موسم وصفه بـ”الصعب” من جميع الجوانب.

واعترفت إدارة وفاق سطيف في بيان رسمي، بالضائقة المالية التي مر بها النادي، والصعوبات التي تواجهها في توفير السيولة، من أجل تسوية مستحقات اللاعبين الذين لم يحصلوا على رواتبهم العالقة.

كما أشارت إلى أنها ما زالت تقاوم الصدمات والصعوبات، خاصة تلك الناتجة عن تجميد الرصيد البنكي للنادي ومحاولة إيجاد الحلول المؤقتة، لتسيير يوميات الفريق في غياب أي شركة راعية بخلاف بقية الأندية المنافسة.

وتحدث بيان وفاق سطيف عن إنجازات الإدارة، كنجاحها في انتداب 17 لاعبا، والتعاقد مع المدرب المصري حسام البدري، ورفع حظر الانتداب محليا ودوليا الذي كان مفروضا على النادي.

هذا وأكد عبد الحكيم سرار، رئيس نادي وفاق سطيف، أن رحيل حسام البدرى عن القيادة الفنية للفريق أمر مستحيل، وقال رئيس وفاق سطيف في تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذي يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، إن الجمهور وإدارة النادي يعلمان جيدا حجم وقيمة حسام البدرى ولا توجد أى نية لرحيله.

جاء ذلك بعدما أعلن حسام البدري، المدير الفني لفريق وفاق سطيف، أنه يعتزم الرحيل والتخلي عن القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد استمرار سوء الأوضاع المحيطة بالنادي والمتمثلة في عدم تدابير الموارد المالية اللازمة وحدوث أزمات عديدة للاعبين بعد تأخر مستحقاتهم المالية منذ انضمامهم للفريق في بداية الموسم، وعدم تحقيق التدعيمات الفنية الكافية أسوة بكل الفرق الأخرى التي دعمت بعناصر قوية وأصحاب خبرات.

وأصدر البدري بيانا عقب اجتماعه مع مجلس إدارة النادي ومصارحتهم بصعوبة الموقف نتيجة هذه العراقيل والتي تخطت كل الحدود، وأصبحت عائقًا في طريق إعادة تكوين الفريق وتلبية طموحات الجماهير، وهو ما اعترف به مجلس الإدارة في بيانه الرسمي.

وقال إن كل الوعود التي حصل عليها الفترة الماضية لحل هذه المشكلات لم تكن على أرض الواقع بالشكل المطلوب والكافي، مؤكدًا أن طاقة اللاعبين نفدت رغم محاولته لحلها وتعامله معها لتحقيق أقل الأضرار الفنية وأيضا محاولات الإدارة كثيرا وفي كل الاتجاهات لإيجاد شركات لرعاية الفريق وإنقاذ الموقف الصعب الذي يهدد الاستقرار الفني.

يذكر أن وفاق سطيف تراجع للمركز الحادي عشر بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، بالإضافة إلى مباراتين مؤجلتين.