نعمل على النهوض بالتوثيق الإلكتروني للذاكرة الوطنية

وزير المجاهدين في ذكرى استشهاد العقيد لطفي من بشار

أكد الاثنين وزير المجاهدين، وذوي الحقوق، “العيد ربيقة”، الاثنين من بشار، أن وزارة المجاهدين، تعمل على النهوض بمجال التوثيق الالكتروني للذاكرة الوطنية، من خلال المتحف الوطني للمجاهد، والمتاحف الجهوية، بما في ذلك المتاحف الولائية، والمنصات الرقمية، مُشيرا في تصريحه إلى منصة “جزائر المجد” التي تم إطلاقها بمناسبة الذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية، أن هناك أعمالا أخرى، تم إعدادها بسواعد، وطاقات شبابية جزائرية، على غرار أفلام روائية مطولة أنجزت بتقنية ثلاثية الأبعاد، منوها بما وصفه بالمجهودات المعتبرة التي بذلها الشباب في سياق الاهتمام بالذاكرة الوطنية من خلال الرقمنة والعصرنة، مُشيرا في ذلك، إلى الملاحم التي أنجزت بمناسبة ستينية الاستقلال، والتي أعدت بكل أدوات الإبهار البصري.

وفي كلمته عبر أمواج إذاعة بشار، وبني عباس، قال وزير المجاهدين، وذوي الحقوق “العيد ربيقة” إن الإهتمام بالذاكرة الوطنية والمناسبات الوطنية، ينصب ضمن برنامج وزارة المجاهدين الذي يأتي في سياق برنامج الحكومة المعد، والمصادق عليه، مضيفا أن “إستراتيجيتنا، وإستراتيجية الدولة، تأتي أولا، من الأهداف التي رسمها السيد رئيس الجمهورية، واهتمامه الخاص بالذاكرة الوطنية، ثم برنامج الحكومة المتعلق بالذاكرة الوطنية، والذي يتفرع، وتتشاطر فيه عدة قطاعات وزارية في هذا الموضوع، لأن الذاكرة الوطنية، هي الحفاظ على الهوية.

ونشير إلى أن وزير المجاهدين وذوي الحقوق، أشرف صباح الإثنين، بمعية السيد اللواء ممثل قائد الناحية العسكرية الثالثة، ووالي ولاية بشار، وعائلات شهداء معركة جبل بشار، بالمعلم التذكاري، المخلد لاستشهاد العقيد لطفي، والرائد فراج، ورفقائهما، على فعاليات الاحتفال بالذكرى 63 لاستشهادهم بجبل بشار، المصادفة ل27 مارس 2023.