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الجزائر
وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني يؤكد:

نعمل على تطوير طريقة “البرايل” على أغلفة الأدوية

أحمد خلفاوي
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نعمل على تطوير طريقة “البرايل” على أغلفة الأدوية
أرشيف

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أنه سيتم العمل على وضع خطة عمل للصناعة الدوائية والتعبئة والتغليف لتطوير طريقة البرايل.
وأضاف، في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني، مارية عمراوي، حول طلب فئة المكفوفين لتطبيق لغة برايل على أغلفة الأدوية، بأن الجزائر من بين الدول السباقة التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006، وأنه لم يتم تنظيم هذه الممارسة بنصوص تنظيمية وقانونية إلى يومنا هذا، إلا أن هناك بعض المؤسسات الصيدلانية للإنتاج التي تقوم بنسخ اسم الدواء والجرعة على جميع منتجاتها بهذا التطبيق.

مؤكدا أنه، في هذا الإطار، ستعمل مصالح وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني جاهدة على وضع خطة عمل للصناعة الدوائية والتعبئة والتغليف، لتطوير طريقة البرايل والترويج لها بإشراك فئة المكفوفين، من أجل الوصول إلى منتج قابل للاستخدام.

مشيرا إلى أن مصالح وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تسهر على مرافقة جميع شرائح ذوي الإعاقة وتذليل كل العقبات التي تواجههم.

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