نعمل على رقمنة قطاع التربية بنسبة 100 بالمئة

أعلن عن تنظيم ملتقى وطني لتقييم العملية.. بلعابد:

قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الخميس بخنشلة، إن عملية رقمنة قطاع التربية الوطنية قطعت شوطا كبيرا، وإن التحضيرات جارية لتنظيم ملتقى وطني لتقييم العملية لحصر الانشغالات والعمل على رفع العقبات وإتمام رقمنة القطاع بنسبة 100 بالمائة.

وأوضح بلعابد خلال زيارته للمدرسة الابتدائية الرقمية العربي التبسي بعاصمة الولاية أن “قطاع التربية قام برقمنة عديد العمليات التي ساهمت في تطوير القطاع لاسيما تلك التي تستدعي الدقة والشفافية والحياد في معالجتها، حيث يتم حاليا تسجيل وتنظيم مواعيد الامتحانات لفائدة 11 مليون تلميذ متمدرس عبر 30 ألف مؤسسة تربوية يعمل بها قرابة المليون موظف عبر الأطوار التعليمية الثلاثة بفضل الرقمنة”.

وأضاف أن دائرته الوزارية بصدد التحضير لتنظيم ملتقى وطني لتقييم ملف رقمنة قطاع التربية الوطنية “باعتباره أحد الحلول الناجعة للرقي بالقطاع، حيث سيتم الاستماع لحصيلة عمل القائمين على هذا الملف وكذا انشغالاتهم من أجل العمل على رفع كل العقبات التي اعترضتهم من أجل حلها وإتمام رقمنة القطاع بنسبة 100 بالمائة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

كما أبرز بأنه “زيادة على صياغة البرامج التربوية من خلال الكتاب الرقمي لتخفيف الحقيبة المدرسية على التلاميذ، تواصل وزارة التربية الوطنية تزويد مختلف المدارس المنتشرة عبر تراب الوطن باللوحات الرقمية عشية كل دخول مدرسي تحسبا للوصول إلى تغطية شاملة بهذه اللوحات التي تساعد التلاميذ على التحصيل الجيد مواكبة للتطورات التكنولوجية الحاصلة في كافة بلدان العالم”.