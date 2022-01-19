نعم.. فوز بِهدف لِصفر يُؤهّل الجزائر

لا تهمّ نتيجة غينيا الاستوائية وسيراليون

يكفي المنتخب الوطني الجزائري تسجيل فوز بِهدف لِصفر أو بِفارق هدف وحيد على كوت ديفوار، لِيعبر إلى الدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون.

ومعلوم أن أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي لن يتأهّلوا للدور الثاني، سوى بِانتصار وفقط على “الفيلة”.

وإذا تغلّب المنتخب الوطني بِهدف لِصفر على كوت ديفوار، فلا تهمّ نتيجة المباراة الأخرى عن الفوج الخامس، بين فريقَي غينيا الاستوائية وسيراليون، سواء بِفوز أحدهما أو تعادلهما، والأمر ذاته لِنتيجتَي مقابلتَي الفوج السادس والأخير سهرة الخميس.

فوز الجزائر على كوت ديفوار بِهدف لِصفر، رفقة:

1- انتصار غينيا الاستوائية على سيراليون = تأهّل غينيا الاستوائية في المركز الأوّل (6ن)، رفقة “الخضر” في الرتبة الثانية (4ن)، وكوت ديفوار ثالثة (4ن/ مقياس المباراة المباشرة يمنح الأفضلية للجزائر).

2- انتصار سيراليون على غينيا الاستوائية = تأهّل سيراليون في المركز الأوّل (5ن)، رفقة “الخضر” في الرتبة الثانية (4ن)، وكوت ديفوار ثالثة (4ن).

3- تعادل غينيا الاستوائية مع سيراليون = تأهّل الجزائر وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية بِرصيد 4 نقاط. وهنا يلجأ المُنظّمون إلى اللوائح لِتحديد المراتب بين هذه المنتخبات الثلاثة (طالع اللوائح أدناه).

ويعني هذا أيضا، أن المنتخب الوطني الجزائري سيُواجه منافسا إيفواريا تأهّل لِثمن النهائي، ويلعب فقط من أجل صدارة الفوج أو له حسابات أخرى.

وبِخصوص حيازة المنتخب الوطني للمركز الثالث، فإن لوائح “الكاف” تمنح أربع تأشيرات لِستّة منتخبات متنافسة. وهنا وفي حال فوز “الخضر” على كوت ديفوار بِهدف لِصفر فقط، وارتفاع الرصيد إلى 4 نقاط، فإن النخبة الوطنية ستعبر إلى الدور الثاني رفقة جزر الرأس الأخضر (الفوج الأوّل/ 4 نقاط) ومالاوي (الفوج الثاني/ 4 نقاط) وتونس أو مالي أو غينيا كوناكري (الفوج السادس/ 4 نقاط للأوّل والثاني و3 للأخير+ ناقص مباراة لِكلّ هذه المنتخبات الثلاثة).

ولا يُمكن للسودان صاحبة المركز الثالث في الفوج الرابع التأهّل بِحيازة المركز الثالث، لأنها تملك نقطة واحدة في الرصيد. بينما تبقى حظوظ جزر القمر ضئيلة جدا لكنها مشروعة، لأنها تملك 3 نقاط في المركز الثالث، وانتهى مشوارها في المجموعة الثالثة، وعليه فهي تنتظر خسارة تونس بِنتيجة خرافية أمام غامبيا، وبِفارق 6 أهداف، أو انهزام الجزائر وسيراليون.

الحسم في أمر منتخبَين يملكان الرصيد ذاته في فوج واحد:

1- يُلجأ إلى مقياس نتيجة المباراة وجها لِوجه بين المنتخبَين.

2- فارق الأهداف في كل مقابلات دور المجموعات (كم سجّل وكم تلقّت شباكه).

3- أحسن هجوم في دور المجموعات.

4- تقوم لجنة تنظيم “الكان” التابعة لـ “الكاف” بِسحب القرعة.

الحسم في أمر أكثر من منتخبَين يملكون الرصيد ذاته في فوج واحد:

1- صاحب أكبر رصيد من النقاط في المقابلات التي جمعت المنتخبات الثلاثة مع بعضها البعض.

2- أحسن فارق أهداف في مقابلات المنتخبات الثلاثة مع بعضها البعض.

3- أحسن هجوم في مقابلات المنتخبات الثلاثة مع بعضها البعض.

4- فارق الأهداف في كلّ مقابلات دور المجموعات.

5- أحسن هجوم في كل مقابلات دور المجموعات.

6- تقوم لجنة تنظيم “الكان” التابعة لـ “الكاف” بِسحب القرعة.

معايير تحديد المنتخبات الأربعة صاحبة أحسن رتبة ثالثة من أصل ستّة فرق وطنية:

1- أكبر عدد من النقاط في دور المجموعات.

2- فارق الأهداف في كلّ مقابلات دور المجموعات.

3- أحسن هجوم في دور المجموعات.

4- تقوم لجنة تنظيم “الكان” التابعة لـ “الكاف” بِسحب القرعة.