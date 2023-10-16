“نعم.. لدينا الرغبة في الانتقام لأنفسنا من خيبة كان الكاميرون”

بلماضي: لم تعد هناك منتخبات كبيرة وصغيرة في إفريقيا

أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، على صعوبة المهمة خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، معرجا على مجموعة المنتخب خلال الكان، والتي وضعته في مواجهة منتخب بوركينا فاسو منافس الجزائر الأول في المجموعة الرابعة، معتبرا إياه منتخبا صعبا جدا وقويا، ويملك طموحات كبيرة.

وتحدث بلماضي في حوار خص به الموقع الرسمي للكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف أونلاين”، عن المجموعة الرابعة التي يتواجد فيها الخضر، حيث قال “أعتقد أن العديد من المدربين يشاركونني الرأي، خصوصا الذين عملوا كثيرا في إفريقيا، هو أنه لم يعد هناك منتخبات صغيرة في إفريقيا، كل المنتخبات تكافح وتحضر جيدا على جميع المستويات، لذلك ننتظر أن تكون مباريات معقدة وصعبة، ويجب التحضير جيدا لدور المجموعات من المنافسة”.

وفي حديثه عن المنتخب البوركينابي، أضاف “واجهنا بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم الأخيرة، هو منتخب قوي ولديه طموحات كبيرة وتحسن كثيرا، وله تناسق كبير، وستكون المباراة التي ستجمع المنتخبين جيدة، ومن جانبنا يجب أن نكون محضرين جيدا للمواجهة”.

لا يمكن أن نتأكد من التتويج باللقب.. لكن سنعمل المستحيل لتحقيق اللقب

وعن حظوظ الخضر في الكان المقبلة، تحدث بطل إفريقيا في 2019 “الأمور متشابهة مع كل المنتخبات المتواجدة في المجموعة الرابعة، دائما ما نعيش مفاجآت في كأس إفريقيا، والجزائر كانت ضحية مفاجأة الخروج من الدور الأول في كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، أين كنا حامل اللقب، نحن في أفضل رواق حتى نعلم أنه لا يجب أن نأخذ شيئا بسهولة، وأن كل مباراة لديها حقيقتها وتحضيرها، ويجب التركيز والتحفيز في كل مباراة، كنا ضحية في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، ولذلك لدينا بعض الرغبة في الانتقام”.

ووضع بلماضي هدفه المقبل مع زملاء رياض محرز، قائلا “كل منافس يسعى للذهاب إلى أبعد حدد ممكن في كأس إفريقيا، لا أحد يقول إنه متأكد من أنه سيصل حتى النهاية في المنافسة، ولكن كل منتخب يحضر ويستهدف التتويج، القارة الإفريقية هي أصعب مكان يمكن أن تمارس فيه كرة القدم على مستوى العالم، نظرا لقوة المنافسين وأحيانا طبيعة المناخ الذي لا يكون سهلا للتأقلم معه، خاصة بالنسبة للمنتخبات التي تملك لاعبين ينشطون في أوروبا، فهم لا يعرفون الحرارة المرتفعة أو الرطوبة العالية، ولهذه الأسباب لا أحد يمكن أن يقول من سيكون البطل، ولكن الجميع يتوقع أن تكون نهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار تنافسية جدا”.

وختم النجم السابق لأولمبيك مرسيليا حديثه مع الموقع الرسمي للكاف، قائلا “أعتقد أننا كلنا كمدربين ومنتخبات ولاعبين لدينا عناصر عاشت تجارب تسمح لنا بمعرفة ما ينتظرنا، سنعمل على استغلال كل العناصر وكل الخبرات التي اكتسبناها طيلة السنوات الماضية، ولن نترك شيئا للصدفة من أجل أن نكون تنافسيين ونطمح لتحقيق الإنجاز الكبير، ولكن المهمة لن تكون سهلة أبدا”.