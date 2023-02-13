نعول على إطلاق أول منافسة في كرة القدم الشاطئية

محمد صالح حشيشي الرئيس الجديد للرابطة الوطنية لكرة الصالات:

كرة القدم الشاطئية يعتزم الرئيس الجديد للرابطة الوطنية لكرة الصالات، محمد صالح حشيشي، بمعية أعضاء مكتبه التنفيذي إلى إعادة بعث بطولة الجزائر لكرة الصالات، بحسب ما كشف عنه عقب انتخابه على رأس الهيئة الوطنية لعهدة أولمبية جديدة، يوم الأحد، خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية المنعقدة بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى..

وصرح حشيشي في هذا الصدد، قائلا: “بادئ ذي بدء، أشكر أعضاء الجمعية العامة على الثقة التي وضعوها في شخصي. الآن حان وقت العمل، حيث تتمثل أولويتنا في إعادة بعث المنافسة في أقرب وقت ممكن. انطلاق بطولة الجزائر لكرة الصالات لهذا الموسم، كان مقررا نهاية شهر أكتوبر الماضي، لكن الإجراءات الخاصة بذلك تأخرت على مستوى الرابطة الوطنية. مهمتنا الأولى تتمثل في إطلاقها شهر مارس المقبل”.وأضاف: “وفي هذا الإطار، سنجتمع مع الأندية لنقترح بعدها بطاقة فنية خاصة ببطولتي الأكابر وفئة أقل من 14 سنة على المديرية الفنية الوطنية”.

وبالإضافة إلى تخصص كرة الصالات، كشف الرئيس حشيشي أنه يسعى ومكتبها التنفيذي إلى إطلاق تخصصين جديدين: كرة القدم الشاطئية وكرة القدم الإلكترونية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه “في حال تلقينا الضوء الأخضر، نعول إطلاق أول منافسة في كرة القدم الشاطئية (بيتش سوكرفي الصائفة المقبلة لفائدة فئة أقل من 14 سنة كفترة تجريبية”. واختتم حشيشي حديثه قائلا: “أهنئ أيضا الأعضاء المنتخبين والذي هم أهل للمهمة. سوف نعمل سويا لخدمة هذه الرياضة. سنجتمع من أجل توزيع المهام على الأعضاء الجدد بهدف السير على نفس ورقة الطريق”.

للتذكير، انعقدت الجمعية العامة التأسيسية للرابطة الوطنية لكرة القدم داخل القاعة (كرة الصالات) في 11 يناير الماضي، برئاسة جهيد زفيزف، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وبمعية الأمين العام للهيئة الفيدرالية، منير دبيشي، وكذا حكيم مدان، عضو المكتب الفيدرالي ورئيس اللجنة الفنية ومسؤول قسم كرة الصالات، ناهيك عن المحضر القضائي، أحمد صخري، وأعضاء الجمعية العامة.