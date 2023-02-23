نعوم تشومسكي محاضرا في جامعة الوادي

في سابقة على مستوى الجامعات الجزائرية، ألقى الفيلسوف والمفكر الأمريكي نعوم تشومسكي محاضرة بجامعة الوادي.

وبحسب ما أفاد الموقع الرسمي لجامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي فقد كانت هناك مداخلة لتشومسكي ضمن فعاليات الملتقى الدولي الثاني حول الأساليب المبتكرة لتعليم اللغات لأغراض خاصة في البيئة الجامعية.

وأفرام نعوم تشومسكي من مواليد 7 ديسمبر عام 1928 في مدينة فيلادلفيا، وهو فيلسوف، ناقد، مؤرخ، سياسي، وعالم لسانيات.

أحدث ثورة في علم اللغة في خمسينيات القرن الماضي، وله نظرية مهمة في علم اللغة، والكثير من المؤلفات المهمة، ومساهمات في علم النفس المعرفي وفلسفة العقل واللغة.

يعد تشومسكي من أهم المؤثرين في الثورة المعرفية والفلسفة التحليلية في عصره، وامتدت آثاره وإنجازاته إلى علوم الكمبيوتر والرياضيات أيضًا.

يسمى تشومسكي بأبي علم اللسانيات، وله أكثر من 100 كتاب في علم اللغة والفلسفة والسياسة.

واستضافت جامعة الوادي مساء الأربعاء تشومسكي من خلال بث مباشر وسط حضور واسع لأساتذة وطلبة جامعة الوادي.

ويُعرف عن المفكر الإنصاف في طروحاته العلمية والاعتراف للحضارة العربية الإسلامية باسهاماتها الكبيرة في عديد المجالات.

كما يعرف عنه نصرته للقضايا العادلة في العالم وعلى رأسها فلسطين ونقده الشديد لسياسة الولايات المتحدة في تعاملها مع هذه القضايا.

يذكر أن جامعة الوادي كانت قد ألغت هذا الأسبوع محاضرة ليوتيوبر مصري شهير بعد أن أثار إعلان المحاضرة ضجة على وسائل التواصل، ما اضطر الإدارة لإلغائها.

وأعقب ذلك استضافة شخصية علمية من طراز نعوم تشومسكي وهو ما أثار إعجاب عدد من المتابعين الذين أشادوا بالفطنة السوفية في تصحيح الأوضاع واستدراكها.

وانطلق يوم 21فيفري 2023 بجامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي الملتقى الدولي الثاني حول “الأساليب المبتكرة لتعليم اللغات لأغراض خاصة في البيئة الجامعية”.

ونظم الملتقى على مدى يومين قسم اللغة الانجليزية بكلية الآداب واللغات تحت إشراف السيد مدير الجامعة البروفيسور عمر فرحاتي.

وجرت هذه الفعالية العلمية بقاعة المحاضرات الكبرى أبوالقاسم سعدالله بحضور نواب مدير الجامعة والأمين العام للجامعة، كما تميزت هذه الفعالية الهامة بحضور الأسرة الجامعية من عمداء كليات وأعضاء اللجنة العلمية التنظيمية للملتقى وأساتذة من داخل الوطن وخارجه وطلبة.