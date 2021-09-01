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رياضة

نعيجي إلى الدرجة الثانية الفرنسية وسوياد يلتحق بمولودية وجدة

سليم.ع
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نعيجي إلى الدرجة الثانية الفرنسية وسوياد يلتحق بمولودية وجدة

انتقل مهاجم نادي بارادو، زكرياء نعيجي، إلى بو إف سي الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية، على شكل إعارة لموسم واحد.
ولعب نعيجي بداية الموسم الماضي في النادي الإفريقي على شكل إعارة، لكنه لم يشارك بسبب عدم تأهيله، ليعود إلى نادي بارادو ويعار مرة أخرى لاتحاد العاصمة، حيث شارك معه في 15 مباراة سجل خلالها 4 أهداف.
وتلقى مهاجم بارادو العديد من العروض محليا، على غرار شباب قسنطينة، الذي أبدى مؤخرا رغبة كبيرة في استقدامه.
ويعد نعيجي سادس لاعب جزائري ينتقل إلى أوروبا في هذا الموسم بعد كل من آدم زرقان وعبد القهار قادري وأمين عمورة و بلال مسعودي و حسام الدين غشة.
من جهته حسم مدافع شبيبة القبائل، بدر الدين سوياد وجهته، بعد الانتقال رسميا إلى صفوف مولودية وجدة، في صفقة انتقال حر، ليلعب بذلك تحت إشراف المدرب الجزائري نبيل نغيز.
وأعلن النادي المغربي تعاقده مع بدر الدين سوياد، بعقد لمدة موسمين. وكان سوياد قدر برز بشكل لافت مع شبيبة القبائل، ما جعله محل اهتمام عديد الأندية على غرار شباب بلوزداد ومولودية الجزائر.

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