نعيجي ينضم إلى نادي ستاد لافالوا الفرنسي

يواصل رفع التحدي في الليغ1 لجلب اهتمام بلماضي

التحق المهاجم الجزائري، زكرياء نعيجي، بصفوف نادي ستاد لافالوا، الصاعد الجديد إلى بطولة الدرجة الثانية الفرنسية، وذلك على سبيل الإعارة لموسم واحد من فريقه الأصلي أتلتيك بارادو مع إمكانية إضافة موسمين آخرين في حال ضمان البقاء الموسم المقبل.

وسيواصل نعيجي مغامرته في الليغ2 بعد نهاية تجربته الموسم المنقضي مع نادي “بوو”، التي تمكن فيها من البروز بتسجيل أربعة أهداف في 26 مباراة. واستنجد ستاد لافالوا بالهداف الأسبق للبطولة الوطنية لتدعيم خطه الأمامي، تحسبا للموسم القادم، الذي سيكافح فيه من أجل ضمان البقاء في دوري الدرجة الثانية.

ويعتبر ستاد لافالوا المحطة الاحترافية الثالثة لزكرياء نعيجي في قارة أوروبا، بعدما أن خاض تجربة متواضعة خلال موسم 2019و2020 في البطولة البرتغالية مع نادي جيل فيتشينتي، ثم عاد بعدها إلى البطولة الوطنية ولعب لاتحاد العاصمة، وخلال الصائفة الماضية حظي بعقد احترافي بنادي بوو من الدرجة الثانية.

ويسعى زكرياء نعيجي صاحب ال27 عاما كغيره من اللاعبين الجزائريين للتألق وجلب اهتمام الناخب الوطني، جمال بلماضي، للانضمام إلى المنتخب الوطني، خاصة أن المجال يبقى مفتوحا أمام كل مهاجم يبرز للمنافسة على مكان في المنتخب، الذي يعاني كثيرا من الناحية الهجومية وهو يحتاج لمهاجم قناص ينافس الهدف التاريخي للخضر إسلام سليماني، ليقود خط هجوم الفريق الوطني في السنوات القادمة.