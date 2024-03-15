نعيجي ينفرد بصدارة هدافي البطولة وبوشريط يخطف الأضواء

المولودية والشلف يبصمان على "ريمونتادا" مجنونة في ملعب 05 جويلية

شهد ملعب 05 جويلية الأولمبي الخميس، واحدة من أفضل لقاءات البطولة الوطنية هذا الموسم، بمناسبة مواجهة مولودية الجزائر وأولمبي الشلف، المتقدمة عن الجولة الـ20 من المحترف الأول “موبيليس”.

وعرف اللقاء تسجيل تسعة أهداف كاملة، حيث استهل أولمبي الشلف الشوط الأول بقوة، وأنهاه بثلاثية كاملة مقابل هدف وحيد للمولودية، غير أن الشوط الثاني انقلب فيه اللقاء رأسا على عقب، وشهد تسجيل خمسة أهداف كاملة لمولودية الجزائر، جعلتهم يحلقون في صدارة البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم برصيد 43 نقطة، وبناقص لقاء أمام نجم بن عكنون.

وخطف المهاجم نعيجي الأنظار في المواجهة، بتسجيله ثنائية، وقيادته المولودية للعودة في النتيجة، حيث أكد مستوياته الكبيرة منذ بداية الموسم، واضعا نفسها الأفضل في “العميد” منذ الانطلاقة، حيث انفرد بصدارة هدافي البطولة بـ11هدف، مناصفة مع ديب، ويوسف بلايلي، الذي وقف عداده بـ10 أهداف، منذ آخر لقاء له أمام شبيبة الساورة في مرحلة الذهاب.

كما واصل المهاجم الشاب في مولودية الجزائر مهدي بوشريط، حصد الثناء، بعد المستوى الكبير الذي أظهره اللاعب في كل اللقاءات التي شارك فيها، حيث عوض يوسف بلايلي بامتياز وكان سما قاتلا في دفاعات الشلف، وكان أحد أسباب عودة المولودية في المواجهة هجوميا، بفضل سرعته الكبيرة، وتوغلاته التي أتت أكلها في الهدفين الثالث والرابع، ليكون بذلك ورقة مهمة في يد باتريس بوميل، في مشوار اللقب هذا الموسم.

حجار: “لم أتعرف على فريقي وهذه نتيجة التهاون أمام المولودية”

عبر مدرب أولمبي الشلف، شريف حجار، عن غضبه من النتيجة النهائية التي آلت إليها نتيجة مواجهة مولودية الجزائر وأولمبي الشلف، بسداسية كاملة، بعدما كان متفوقا في الشوط الأول بثلاثية مقابل هدف.

وقال حجار في تصريح خاص “للشروق اليومي”: “قدمنا شوطا أول رائعا على كل المستويات، لعبنا في حدود إمكانياتنا، وعرفنا كيف نستغل الأخطاء التي كانت ف يعمق دفاعات المولودية”.

وأضاف مدرب الأولمبي: “في الشوط الثاني، حذرت اللاعبين من فتح اللعب، وفرض السيطرة، وهو ما جعل دفاعاتنا تنكشف أمام هجوم بحجم هجومات العميد، وهدفين في دقيقتين أخلطا كل حساباتنا في الشوط الثاني”.

وختم حجار قوله: “نتحمل المسؤولية، لأننا كنا قادرين على العودة بالزاد الكامل، وهذه هي الكرة، أخطاء دفعنا ثمنها غاليا في المواجهة”.

يذكر، أن أولمبي الشلف يحتل المركز الـ12 وبرصيد 23 نقطة غير بعيد عن منطقة الخطر، وهو ما يحتم على الفريق، العودة بقوة خلال الجولات القادمة، وتفادي هاجس الجولات الأخيرة.

بوميل: “لم أصدق النتيجة بين الشوطين ورد الفعل كان رائعا“

أشاد مدرب مولودية الجزائر باتريس بوميل، بردّة فعل أشباله، خلال المواجهة في الشوط الثاني، حيث قال في الندوة الصحفية التي نشطها بعد المواجهة: “لم نكن تماما في المستوى خلال الشوط الأول، من غير المقبول في 5 جويلية وبدعم كل ذلك الشعب وحمل اللونين الأحمر والأخضر، ونلعب بتلك الطريقة ! هذا لا يكفي”.

وأضاف: “ما بين الشوطين قلت للاعبين إنها الكارثة.. قلت لهم شاهدوا وأظهرت لهم اللوح الإلكتروني للمباراة، كنت مثل الأب وتمكنا من صنع الفارق.. الشوط الثاني كان مثاليا وبنفس اللاعبين”.

يذكر أن بوميل قام بتغيير خلال الشوط الأول بدخول بوشريط مكان دحامني، أعاد الروح به في التنظيم الهجومي للفريق، قبل أن يعود خلال النصف الثاني من المواجهة بنتيجة 6 مقابل 3.

نتائج اللقاءات:

الخميس:

م. الجزائر 6 ج. الشلف 3

برنامج لقاءات السبت:

م. البيض – ش. الساورة ( 15.30)

ا. بسكرة – ا. خنشلة ( 22.00)