نعيمة بوهني.. ملامح فصل الخريف!

لن تخوض لاعبة المنتخب الوطني الجزائري إناث لِكرة القدم نعيمة بوهني أي لقاء، في نهائيات كأس أمم إفريقيا سيدات، نسخة بلاد مراكش 2025.

وكانت لاعبة نادي آفاق غليزان إناث قد غابت عن المقابلات الثلاث في دور المجموعات للمنتخب الوطني سيّدات، والذي سيواجه نظيره الغاني بِرسم محطّة ربع النهائي مساء هذا السبت.

وتشكو المهاجمة نعيمة بوهني إصابة تمنعها بِصفة نهائية ورسمية من خوض هذه المنافسة القارّية، يقول اتحاد الكرة الجزائري في أحدث بيان له، دون أن يكشف عن نوعية الإصابة.

ويُرجّح أن يكون “الكان” النسوي 2025 آخر منافسة دولية مع المنتخب الوطني تحضر وقائعها ابنة وهران، التي ستبلغ من العمر 40 سنة في أكتوبر المقبل. الأمر المرادف لِاعتزال بوهني ممارسة الرياضة الأكثر شعبية في العالم.

وبدأت نعيمة بوهني ارتداء زيّ المنتخب الوطني إناث في عام 2002، وخاضت 61 مباراة دولية، مُسجّلة 36 هدفا. كما ساهمت في إحراز إناث “الخضر” كأس العرب 2006، وبرونزية الألعاب الإفريقية 2011. فضلا عن ألقاب وكؤوس وتتويجات أخرى على مستوى الأندية، أو جوائز فردية.

وسبق لِنعيمة بوهني خوض نهائيات كأس أمم إفريقيا إناث 4 مرات: 2004 و2006 و2010 و2014، بينما غابت عن طبعة 2018 بِداعي الإصابة، في حين حضرت استحقاق 2025 لكنها لم ولن تشارك للسبب ذاته.