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الجزائر
في قضيتين ثقيلتين

نعيمة صالحي أمام القضاء في 7 ديسمبر

نوارة باشوش
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نعيمة صالحي أمام القضاء في 7 ديسمبر

تمثل رئيس حزب العدل والبيان نعيمة صالحي ، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة الثلاثاء 7 ديسمبر الجاري، للاستماع إليها في التهم الثقيلة الموجه إليها والمتعلقة بالقذف والمساس بالوحدة الوطنية في القضية الأولى والتحريض على الكراهية القومية والعنف العنصري والتهديد بالقتل في القضية الثانية.

وفي التفاصيل فإن قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة، قد وجه نهاية الأسبوع الماضي، استدعاء لرئيس حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، للمثول أمامه، بعد أن قام بتقييد شكوى رفعها أحد المحامين من ولاية تيزي وزو، وكذا أحد النشطاء في سنة 2019، عندما كانت المتهمة تتمتع بالحصانة البرلمانية. حيث أتهموها بالقذف والمساس بالوحدة الوطنية مستدلا بفيديوهات البرلمانية السابقة صالحي الذي تناولته بصفته ووجهت له اتهامات حول طريقة حصوله على المنصب.

كما تتابع نعيمة صالحي على مستوة نفس المحكمة في قضية أخرى وجهت لها تهم والتحريض على الكراهية القومية والعنف العنصري والتهديد بالقتل في القضية الثانية.

ومن جهتها، اعترفت النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني نعيمة صالحي بدعوى قضائية رفعت ضدها بتهمة المساس بالوحدة الوطنية والقذف، وأكدت في منشور على صفحة الحزب في “الفايسبوك”، تلقيها استدعاء من قاضي التحقيق، معربة عن استغرابها من التهم الموجهة إليها رغم دفاعها عن الثوابت الوطنية المنصوص عليها في الدستور -حسبها-.

ووجهت صالحي في آخر منشور لها رسالة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حول التهمة المنسوبة إليها، وقالت في رسالتها “إن استلامي اليوم لاستدعاء رسمي من طرف قاضي التحقيق بتهمة المساس بالوحدة الوطنية والقذف. سبب لي جرحا عميقا لا يندمل”، وأضافت “يشهد الله والوطن والشعب الجزائري الحر أنني دافعت باستماتة طيلة سنين عن الوحدة الوطنية”.

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التعليقات
3
  • ؟ ou va l algerie

    حين أتذكر أن هذه المخلوقة تترأس حزب سياسي وحين أتذكر أنها كانت نائبة لسنوات ... أقول للجزائر : الى أين ؟ لقد طفح الكيل يا جزائري .

    27
  • نورالدين الجزائري

    هذه المخلوقة وذاك المخلوق المدعو فرحات وجهان لعملة واحدة على العدالة الجزائرية الضرب بقوة القانون و على الشعب الجزائري ان ينبذهم

    -6
  • محمد

    الدعاوي خرجت فيك

    11

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