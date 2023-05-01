نعي محمد الصالح نجل الشيخ العلامة محمد الطاهر آيت علجت

انتقل إلى رحمة الله الأستاذ محمد الصالح نجل الشيخ العلامة محمد الطاهر آيت علجت اليوم الاثنين 1 ماي 2023م بعد مرض عضال. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وعظم أجر أهله ورزقهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ولد المرحوم يوم 7 جويلية 1941م بقرية ثاموقرا، عرش آث عيدل، دائرة آقبو ولاية بجاية، حيث تقع معمرة(زاوية) سيدي يحي العيدلي – نفعنا الله ببركاته- ولا تزال عامرة إلى يومنا هذا.

درس عن والده الشيخ الطاهر بمعمرة ثاموقرا.

وبعد اندلاع الثورة رافق والده الشيخ الطاهر إلى تونس، حيث كلّفه العقيد عميروش آيت حمودة بمهمة الإشراف على طلبة الولاية الثالثة هناك، وكان محمد الصالح من ضمنهم.

وفي عهد الاستقلال انتسب محمد الصالح إلى مهنة التربية والتعليم، وبموازاة ذلك واصل دراسته الجامعية، فتحصل على شهادة الليسانس في الأدب واللغة العربية سنة 1972م. تدرج في مختلف مراحل التعليم كان آخرها منصب مدير ثانوية في ولاية الشلف.

تجنّد الاستاذ محمد الصالح في صفوف الثورة التحريرية، ثم شارك في تربية الأجيال في عهد الاستقلال. كما كلف بملف التعريب في ولاية بجاية في عقد سبعينيات القرن الماضي.

أسهم في الحياة الثقافية بالكتابة وبإلقاء المحاضرات، ضمن نشاط وملتقيات وزارة الشؤون الدينية، والمجلس الإسلامي الأعلى، والمجلس الأعلى للغة العربية، وكذا نشاط بعض المعمرات(الزوايا)، وجريدة الشروق اليومي. وقد حدث التعارف بيننا في هذا الإطار. وزرته في معمرة سيدي يحي العيدلي حين كان مسؤولا عنها.

أثرى الأستاذ محمد الصالح آيت علجت المكتبة الجزائرية بمجموعة من الكتب القيمة، وهي:

– الشيخ المولود الحافظي، حياته وآثاره. منشورات دار الكتاب، الجزائر، 1998م.

– فتاوى الشيخ المولود الحافظي، موفم للنشر، الجزائر، 2000م.

– رحلة قرن من عمر العلامة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت، منشورات وزارة الشؤون الدينية، ط.2،( أبجديات للطباعة والنشر والتوزيع) 2016م.

– صحف التصوف الجزائرية.

– الطلبة الشهداء من زاوية الشيخ يحي العيدلي، دار الأصالة، 2022م.