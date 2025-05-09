نغزة: أنا بريئة… حاربت الفساد وجلبت المليارات للجزائر

القاضي يواجهها بحقيقة دفع الأموال لجمع استمارات الترشّح

نفت المترشحة لرئاسيات 2024، سعيدة نغزة، رئيسة الكونفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سابقا، بقوة التهم الموجهة إليها في ملف “تزوير الانتخابات وشراء الأصوات”، وأصرت على أنها “لم تمنح سنتيما واحدا لأي شخص”، وأن كل من دعمها “فعل ذلك عن قناعة ومحبة”، وإقحامها في هذه القضية كان مقصودا.

وأصرت أمام المحكمة بأنها جمعت توقيعاتها في إطار قانوني، وتحت مراقبة المصالح الأمنية، مؤكدة أنها استقبلت مئات المواطنين يوميا في مقر حملتها الانتخابية، بطريقة عادية، معتبرة أن كل ما جرى في مقرها تم في إطار قانوني، وتحت أعين الأجهزة الأمنية.

نغزة التي كانت تتحدث بصوت مرتفع عمّ أرجاء القاعة ووصل إلى بهو المحكمة، استعرضت أمام هيئة المحكمة، مسيرتها بمجال الأعمال والمناصب التي تقلدتها محليا ودوليا وأطلعت المحكمة على علاقاتها بعدد من رؤساء الدول، على غرار الرئيسين ترامب وأوباما، وأنها كرمت في عدة محافل دولية ورافعت بقوة من أجل الجزائر عبر مختلف المنابر.

وقد واجهها القاضي بتصريحات كل من “ف.بلال”، و”عبد النور ب”، و”بلحاج محمد”، التي تفيد بوجود اتفاق على جمع 50 ألف استمارة مقابل 4 ملايير سنتيم، ضمن اجتماع عقد في منزل أحد الأطراف، غير أن نغزة نفت بشدة، قائلة إنها “لم تحضر أي اجتماع في منزل المدعو دحماني”، مضيفة أنها استقبلت “ف.بلال” خارج المقر، ولم يصعد حتى إلى مكتبها، ونفت أي حديث معه عن المال ولا عن أي نظام معلوماتي.

وفي ردها على ما جاء في تصريحات شقيق بلحاج بشأن تحديد سعر الاستمارة بـ66 ألف دج، اكتفت نغزة بالقول إن هذه التصريحات جاءت تحت الضغط ولم تساوم أحدا، ولم تتحدث عن المال مع أي شخص وجاء في تصريحاتها ما يلي:

القاضي: تفضلي لنسمع تصريحاتك قبل الاستجواب؟

نغزة: أولا سيدي الرئيس، بصفتي رئيسية الكونفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ورئيسة كونفيدرالية البحر الأبيض المتوسط ونائب بالكونفيدرالية الدولية… ومع كل هذه المناصب، هل يعقل أن نغزة يمكن أن تقوم بأفعال مثل هذه… وتزوّر أصوات وتوقيعات المواطنين؟

سيدي القاضي تحصلت على أكثر من 950 صوت… وفي حياتي لم أمنح سنتيما واحدا… سيدي القاضي لقد جاؤوا لمساندتي بإرادتهم لأنهم يعرفونني ويعرفون من هي سعيدة نغزة… فأنا حاربت رجال الأعمال الفاسدين في وقت مضى وكنت الوحيدة التي تحدثت عن الفساد، وحاربت من حاولوا نهب القروض دون وجه حق… سيدي لي العديد من المناصب إقليميا وعربيا ودوليا، كيف لي أن أقوم بشراء الذمم؟ أتعجب لماذا اتهم أنا وأولادي ؟… لقد استثمرت في أبنائي حتى أحقق نجاحي… ابني المسجون ليس تاجر مخدرات، ربيتهم أحسن تربية وعلمتهم… لأجدهم “واحد في الحبس والآخر منفي في بلاد الناس”.

وأضافت “سيدي الرئيس أنا بريئة لم أمنح سنتيما واحدا. المتهمون الموجودون في القاعة وقفوا إلى جانبي لأن هناك الكثير من الناس الذين يحبونني، من بينهم نائب الكونفيدرالية المدعو “بلحاج محمد”… 50 متهما هنا كلهم أبرياء…. سيدي الرئيس اسألهم كلهم إن سبق لأحدهم أن تكلم معي أو لمحني أو حتى قابلته.. أنا حاليا وفي هذه اللحظة أفكر بهم أكثر من نفسي رغم أني لا أعرفهم و لا يعرفونني… أطلب السماح منهم لأنه بسبب محبتهم لي دخلوا السجن…

وأردفت المتهمة قائلة “سيدي ترشحت لهذا المنصب وهو حقي الدستوري… أتحدى أي شخص أني قدمت المال له… أعرف لماذا أنا هنا… لأن تصريحاتي أوصلتني إلى هذه المحكمة لأنها لم تعجب البعض… سيدي سنة 2014 كنت أخوض حربا ضروسا ضد أكبر عصابة في الجزائر وحاربتها بكل قوتي، كما أني مثلت الجزائر أحسن تمثيل في الخارج والداخل بمجال الأعمال”.

وتواصل نغزة تصريحاتها قائلة: لم أغير كلامي لم أشتر الأصوات، حتى أنني لم أخرج من مكتبي منذ إعلان ترشحي، ورغم ذلك تمكنت من جمع 175 بولاية تيزي وزو فقط دون أن يكون هناك اتهام بشراء الأصوات… أنا بريئة من كل هذه التهم، كل من وقفوا معي بقناعتهم لأنهم يحبونني… من لا يعرف سعيدة نغزة؟.. التقيت برؤساء العالم حتى الرئيس الأمريكي ترامب والتقيته وتناولت معه وجبة العشاء…. كرمني أوباما التقيت بالسيسي وأمراء ورؤساء لأجد نفسي اليوم قد تم تشويه سمعتي… عيب ما حدث لي ولأولادي… 921 صوت تحصلت عليها بجهدي.. صدقني سيدي الرئيس أنا بريئة في حياتي لم أمنح سنتيما ولا التقيت أي شخص وتكلمت معه بخصوص المال وشراء الاستمارات.. كنت استقبل في مكتبي تقريبا 500 يوميا في إطار التحضير للانتخابات وبمراقبة من المصالح الأمنية التي وثقت كل تحركاتي ومع من التقيت… حضروا اجتماعي.. عملي منظم وأنا عملت بإرادة سياسية وبمحبة الناس لأنني جزائرية.. يؤسفني أن أرى اليوم نائبي بلحاج في السجن فقط لأنه دعمني بطلب مني أنا من كلفته بتمثيلي خلال 40 يوما لجمع التوقيعات والحملة الانتخابية… لماذا لم يتم اتهام رؤساء الفيدراليات؟ طبعا لأنهم دمروا الكونفيدرالية وكسروها؟… لماذا كل هذا، وهل يعقل أن يتم جر كل هؤلاء إلى السجن لأجل مبلغ مليون سنتيم؟… كنت ضد الرشوة والفساد، تقلدت عدة مناصب، جلبت مشاريع كبرى للجزائر أكبر المشاريع القطرية أنا من جلبتها…. جلبت ملايير الدولارات لبلادي….

القاضي: بخصوص تصريحات المدعوين “ف. بلال” و”عبد النور.ب” و”بلحاج محمد” أن اللقاء الذي عقد بمنزل المدعو “دحماني” اتفقوا خلاله بطلب من بلجاج على جمع أصوات وتوقيعات على مستوى ولاية البليدة، ما رأيك؟ هل حدد موعد حتى يقابلك بمقر الحملة في دالي براهيم وهل التقيتي المدعو “ف.بلال”؟

نغزة: نعم جاء إلى مقر الحملة والتقيته أول مرة في السلالم .

القاضي: ماذا جرى بينكما؟

نغزة: سيدي التقيته أول مرة حين قصدني رفقة شقيق بلحاج، لم أدخله إلى المكتب قابلته خارجا وأخبرني أنه جاء لأخذ الاستمارات، ثم قام بالإمضاء والبصم عليها قبل تسلمها، تمت العملية في إطار قانوني مثله مثل أي شخص آخر… تسلمها ثم غادر المكان ولم نتكلم عن الأموال ولا أي شيء آخر، لدي ثقة في النائب بلحاج ولهذا كلفته بالنيابة عني، ولا يهمني الاجتماع الذي عقد بمنزل المدعو “دحماني” ولا علاقة لي به، ولا أعرف هؤلاء الأشخاص.

القاضي: ما رأيك في تصريحاته على مستوى التحقيق مفادها أن نقاشا دار بينكما، وفيه اتفقتما على جمع 50 ألف استمارة خاصة بالمواطنين بمبلغ إجمالي قيمته 4 ملايير سنتيم، وأنك وعدته بأن يتسلمها مباشرة بعد نهاية العملية هل هذا صحيح؟

نغزة: سيدي الرئيس من يستطيع جلب 50 ألف توقيع لابد أن يترشح رسميا ليفوز بمنصب الرئيس، طلبت مواجهته لأثبت صحة كلامي… وأنكر أني منحته المال أو تكلمت معه بخصوص ذلك.

القاضي: تصريحات “ف.بلال” تقول إنه تسلم بعد ذلك الاستمارات الخضراء الخاصة بالمنتخبين وتحدث معك عن نظام رقمي خاصة بالاستمارات؟

نغزة: لم أمنحه شيئا.. أملك “لوجيسيال” خاصا بي ولا أحتاج لنظامه هذا… لم أمنحه أي سنتيم استقبلته في السلالم حتى أنه لم يصعد إلى مكتبي.

القاضي: بالنسبة للنظام والمبلغ المتفق عليه معك بمقر الحملة الانتخابية؟

نغزة: لم أتفق معه على أي مبلغ والنظام موجود لدي في مكتبي.. سيدي الرئيس أنا شخصية منظمة وأعرف القانون جيدا، وأحترمه أيضا كيف أمنح الرشوة وأنا من حاربها.

القاضي: بخصوص تصريحات شقيق بلحاج بأن “ف. بلال” حدد سعر كل منتخب بمبلغ قدره 66 ألف دج، وقال إن إجابتك بخصوص طلبه كانت “بوزرار فقد عقله وإن السعر خيالي” هل هذا صحيح؟

نغزة: تكلموا كلهم تحت الضغط “ب.بلعباس” وشقيق بلحاج أعرفهم جيدا… وما قاله هذا الأخير كان رغما عنه… لأني أعرف أخلاقه جيدا.

سيدي القاضي أكرر.. أنا بريئة وعملت على محاربة الفساد والفاسدين وساهمت في جلب أكبر المشاريع القطرية للجزائر، كان لي الفضل في جلب أربعة ملايير دولار للخزينة… أحببت الجزائر لأنني جزائرية حرة… سيدي الرئيس أوكد أنني لم أخرج من مكتبي ولم أمنح أي مبلغ مالي لأحد وكل من ساعدوني كان برغبتهم لأنني محبوبة لدى الناس وأفتخر. بذلك.