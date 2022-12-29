نفاد الدفعة الأولى من القميص الجديد للأرجنتين في ظرف ساعتين

نفدت الدفعة الأولى، من القميص الجديد للأرجنتين ذي الثلاث نجمات، المطروحة من متاجر شركة “أديداس”، في ظرف قياسي.

وعرضت الشركة الألمانية الدفعة الأولى من القميص الجديد والتي اختفت من مكانها أو على موقع الشركة الإلكترونية بعد ساعتين فقط من طرحها.

وحسب تقارير صحفية، فإنه من المستحيل العثور على القميص الجديد في جميع نقاط البيع التابعة للشركة عبر العالم بعد أن نفدت بالكامل.

ووفق إذاعة “آر إم سي” “RMC” الفرنسية، فإن التوقعات في أوروبا تشير إلى ضرورة الانتظار إلى غاية شهر أبريل المقبل من أجل الحصول على قميص منتخب “التانغو”.

و صرح متحدث باسم شركة “أديداس” الألمانية بأنه “نظرا للطلب الاستثنائي على قمصان كأس العالم للأرجنتين في جميع أنحاء العالم، فإن مخزوننا منخفض جدا في بعض البلدان”.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، في تصريح نقلته الإذاعة الفرنسية، إنه “لا يوجد أي شيء يمكننا القيام به حيال هذا الأمر، إنه عمل “أديداس” وهناك مشاكل في البلد تؤثر عليهم، مثل حظر الاستيراد ونقص القوى العاملة، فضلا عن لهفة الناس للحصول على القميص”.