نفاد تذاكر لقاء الجزائر أمام بوتسوانا في ظرف 12 ساعة

شهدت إقبالا كبيرا من عشاق "الخضر" الذين قاموا باقتناء 40 ألف تذكرة

أعلنت منصة” ديجي تيكت” في حدود الساعة الواحدة صباح الثلاثاء عن نفاذ التذاكر الخاصة بالمقابلة التي ستجمع المنتخب الوطني الجزائري بنظيره البوتسواني، يوم الخميس بملعب الشهيد “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو بداية من الساعة الثامنة مساء (00ر20سا)، لحساب الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم (المجموعة السابعة).

وأكد نفس المصدر أن عملية بيع تذاكر لقاء الجزائر-بوتسوانا، التي انطلقت الاثنين، شهدت إقبالا كبيرا من عشاق “الخضر”، الذين قاموا باقتناء حصة التذاكر المقدرة بـ 40 ألف تذكرة في ظرف 12 ساعة.

وفي بيان ذي صلة، حذرت المنصة من مغبة طرح التذاكر أو شرائها في السوق السوداء، مذكرة بـ “أن أي تعامل غير قانوني في عملية بيع التذاكر سيعرض صاحبه إلى المتابعة القضائية”.

ويسعى المنتخب الوطني، الذي يتصدر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الملاحق موزمبيق، إلى تعزيز تقدمه في سباق التأهل لمونديال 2026، من خلال حصد أكبر عدد من النقاط في المقابلتين المقبلتين، أمام بوتسوانا وغينيا. للتذكير، يتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات التسع مباشرة إلى نهائيات مونديال 2026، بينما تتأهل أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى دورة فاصلة ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف). وسيتأهل الفائز بهذه الدورة إلى الملحق العالمي الذي تنظمه الفيفا.